Le service de streaming vidéo HBO Max arrive le 27 Avril

Le moins que l'on puisse dire, aujourd'hui, c'est que l'offre de services de streaming vidéo est plus que variée. Il en existe des dizaines, chacune, ou presque, avec du contenu original très intéressant. Bientôt, on rajoutera HBO Max à la liste.

Le marché actuel compte déjà un certain nombre de services de streaming vidéo – Netflix, Amazon Prime Video, Apple TV+, Disney+, etc – et semblerait que HBO soit enfin prêt à entrer dans la danse avec sa propre vision de ce genre de plate-forme, HBO Max. De nombreuses rumeurs ont déjà fait état de son arrivée prochaine mais nous avons aujourd’hui une date officielle de lancement. Ce sera pour le 27 Avril.

HBO Max arrive le 27 Avril prochain

Pour celles et ceux qui seraient un peu perdus, ce qui est tout à fait compréhensible d’ailleurs, HBO propose déjà plusieurs options via abonnement payant. Il y a le service de base de HBO, la plupart du temps “offert” dans le cadre de l’abonnement TV aux clients – Américains -. Il y a aussi HBO Go, là aussi le plus souvent offert aux abonnés payants HBO. Et puis il y a HBO Now. Il s’agit plus ou moins de la même chose que HBO Go si ce n’est que l’offre cible les clients qui n’ont pas d’abonnement TV câble traditionnel… Ce qui fait déjà un nombre d’offres assez conséquent.

Un catalogue très intéressant mais un tarif relativement élevé

À compter du 27 Avril, il y aura donc en sus aux États-Unis HBO Max. L’abonnement coûtera 14,99$ par mois – ce qui en fera l’un des plus chers du moment – mais HBO plaide son affaire en affirmant offrir plus de 10 000 heures de contenus dès le lancement. Et il y aura, évidemment, un certain nombre de contenus originaux spécialement réalisés pour ce nouveau service. Sans parler du contenu de HBO et de celui de studios tiers. Ainsi, il sera possible de regarder sans modération des séries comme Friends, The Big Bang Theory, South Park et des films comme Joker, Suicide Squad, Matrix, Wonder Woman, etc. Celles et ceux qui sont actuellement abonnés à HBO Now pourront passer à HBO Max sans surcoût mais uniquement s’ils se sont abonnés directement via le site de HBO.