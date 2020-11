Le service de streaming de jeux vidéo NVIDIA GeForce Now disponible via Safari sur iOS

Le streaming de jeux vidéo représente très probablement l'avenir du jeu vidéo. Reste que le concept même a encore du mal à passer chez certains, notamment Apple qui fait de la résistance sur sa plate-forme.

Bien que Apple ait quelque peu assoupli ses règles envers les services de streaming de jeux vidéo sur les appareils iOS, le cadre proposé par la firme de Cupterino reste encore très restrictif, notamment dans la mesure où les services doivent soumettre les jeux de leur catalogue individuellement sur l’App Store pour qu’ils puissent être accessibles via le service de streaming. L’idée, ici, est évidemment de permettre à Apple de s’assurer que chaque jeu se plie à ses propres règles en place. Les éditeurs doivent actuellement ruser.

NVIDIA GeForce Now bientôt disponible sur iOS via Safari

Cela étant dit, tout ceci n’est pas vraiment réaliste, ni applicable en pratique. Les catalogues évoluent souvent, les jeux peuvent être supprimés. Si vous êtes possesseur d’un appareil iOS et que vous souhaitez profiter du streaming de jeux vidéo sur votre appareil mobile, vous serez cela dit peut-être intéressé(e) d’apprendre que NVIDIA a trouvé une solution de contournement via le navigateur Safari. L’entreprise américain vient d’annoncer que son service de streaming de jeux vidéo GeForce Now est accessible via Safari sur iPhone ou iPad dès à présent, dans une version bêta actuellement.

Dans la mesure où le gros du travail est effectué sur un serveur distant, le joueur a simplement besoin d’un appareil compatible et d’une connexion à internet – offrant un débit digne de ce nom – et le tour est joué. Il faut aussi évidemment disposer d’un compte GeForce Now mais une fois cette petite étape effectuée, vous devriez pouvoir commencer à diffuser vos jeux via Safari.

750 jeux au catalogue dans votre iPhone ou iPad

Au total, on dénombre environ 750 jeux sur GeForce Now. C’est pour cette raison qu’il serait totalement irréaliste de pouvoir proposer ces 750 jeux unitairement à Apple. Et plus particulièrement si certains de ces jeux se retrouvent rejetés pour on ne sait quelle raison. La solution de contournement via Safari semble être un bon compromis. C’est d’ailleurs aussi, semble-t-il, la voie que suit Google pour proposer sur les appareils iOS son propre service, Stadia, dans les semaines à venir.