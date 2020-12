Le service de rencontre Bumble et sa gestion particulière des photos en bikini ou soutien-gorge

Les plates-formes web sociales ont des préoccupations très importantes dans leur gestion du contenu. Et notamment en termes de sexualité.

Gérer le contenu sur internet est une tâche très difficile. Il y a différents types de contenu et différents abus à gérer. Les images sont peut-être ce qu’il y a de plus simple à appréhender, les algorithmes étant aujourd’hui assez performants pour détecter leurs “genres”. Mais toutes les plates-formes n’ont pas les mêmes politiques en place. L’exemple de Bumble est frappant.

Le service de rencontre en ligne Bumble a une politique étrange

Les sociétés de l’internet ont en effet des politiques différentes et parfois plutôt glauques en ce qui concerne la sexualité. Et cela va même assez loin sur une application de rencontre en ligne comme Bumble. BuzzFeed News rapporte que Bumble a retiré des photos de l’artiste Cali Rockowitz qui portait un soutien-gorge bralete. Motif ? Ladite photo enfreignait une règle en place qui interdit les photos de maillot de bain et sous-vêtement prises en intérieur. Apparemment, une photo en bikini ou en soutien-gorge est parfaitement acceptable pour peu qu’elle soit “prise en extérieur”. Et non, vous ne pouvez pas éditer vos photos pour faire croire qu’elles ont été prises en extérieur.

face aux clichés en bikini ou soutien-gorge

Un porte-parole du service déclarait à BuzzFeed que cette politique était entrée en vigueur en 2016 après des plaintes d’utilisateurs et concernant la recherche. Les selfies sans chemise dans les salles de bain étaient les plus demandées, selon Bumble, et par extension, cela a ensuite touché les maillots de bain et les sous-vêtements. Les clichés en extérieur sont autorisés dans la mesure où ils représentent le “naturel” pour les bikinis.

Cali Rockowitz rétorquait que cette règle est pour le moins étrange pour une application de rencontre, et plus particulièrement encore pour un service qui veut “mettre en avant les femmes”. Les utilisateurs ont aussi remarqué une réelle incohérence : les hommes peuvent publier des selfies en intérieur, pourquoi les femmes ne le pourraient-elles pas avec leur soutien-gorge ou un maillot de bain ? Les Bumble et autres services de rencontre en ligne auraient tout intérêt à mettre à jour, ou tout du moins à les rendre bien plus claires, quitte à gérer les exceptions le cas échéant.