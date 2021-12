Le service de livraison Uber Connect s’étend aux États-Unis

Uber Connect s'étend à des milliers de villes aux États-Unis, pour des envois de colis entre particuliers toujours plus simples.

Uber est aujourd’hui bien davantage qu’une société de voiture de transport avec chauffeur. L’entreprise américaine a diversifié ses activités, avec Uber Eats, notamment, pour les livraisons de repas. Elle travaille sur les technologies de conduite autonome Uber Technologies, récemment cédée à l’entreprise Aurora et propose même du crédit-bail pour louer une voiture et de l’acquérir en fin de contrat avec Uber Rent. Uber Connect, de son côté, est un service de livraison le jour même entre particuliers, sans contact et directement intégré dans l’application des usagers actifs de l’application. Un service qui s’étoffe aujourd’hui aux États-Unis.

Uber Connect s’étend à des milliers de villes aux États-Unis

Peu après que la pandémie de Covid-19 a mis le monde en pause en mars 2020, Uber a lancé un service de livraison de colis. Aujourd’hui, la société américaine étend Uber Connect à plus de 6 000 villes à travers le Pays de l’Oncle Sam et vient lui ajouter un certain nombre de fonctionnalités supplémentaires.

Comme avec Uber Eats, les livreurs peuvent désormais laisser ou récupérer leurs colis sur le pas de la porte de leur client. Jusqu’à présent, Uber Connect ne proposait officiellement qu’une option de remise sur le bord du trottoir. Les clients pourront ajouter des notes ou instructions de livraison pour leur livreur avant que celui-ci ne vienne récupérer ou livrer le colis – ce qui peut être très pratique pour informer que le contenu est fragile, par exemple -.

Pour des envois de colis entre particuliers toujours plus simples

New York City, Philadelphie, Pittsburgh, Los Angeles, San Francisco et San Diego sont parmi les grandes villes pouvant désormais profiter d’Uber Connect. À son lancement, Uber Connect n’était accessible que dans 25 villes, aux États-Unis, en Australie et au Mexique.

D’autres entreprises proposent des services similaires depuis de nombreuses années, comme TaskRabbit. Cependant, l’extension de Uber Connect laisse entendre que le service est suffisamment populaire pour que l’entreprise américaine décide d’étendre ses zones d’opération, aidant des familles, des amis, des collègues dans des milliers de villes à s’envoyer rapidement et simplement des objets.

Y aura-t-on droit un jour en France ? L’avenir nous le dira.