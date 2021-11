Le service de jeux vidéo de Netflix est disponible pour tous, sur Android pour le moment

Le service de jeux vidéo de Netflix arrive sur Android. Le succès sera-t-il au rendez-vous ?

Netflix est une plate-forme que le monde entier a appris à connaître avec son service de streaming vidéo, mais il y a quelques mois, l’entreprise faisait part de son intention d’étendre ses activités avec une offre bien différente autour du jeu vidéo. L’entreprise avait par la suite commencé à tester cette nouvelle offre, un tout nouveau service, en Pologne. Aujourd’hui, celles et ceux qui s’impatientaient de découvrir plus avant ce service dédié au jeu vidéo, sachez que l’attente est terminée. Enfin presque.

Le service de jeux vidéo de Netflix arrive sur Android

En effet, Netflix a annoncé avoir commencé le déploiement de son service de jeu vidéo à ses utilisateurs. À l’heure actuelle, ce dernier n’est accessible qu’aux joueurs via l’application Android. Les utilisateurs disposant d’un appareil iOS devront donc patienter encore un peu.

Selon le communiqué de Netflix, les jeux disponibles au lancement dudit service sont : Stranger Things : 1984, Stranger Things 3 : The Game, Shooting Hoops, Card Blast et Teeter Up. Comme vous pouvez le voir, il s’agit là d’une liste plus que restreinte, mais il ne fait aucun doute que celle-ci va rapidement évoluer. Nul doute que de nombreuses équipes, en interne ou non, travaillent sur de futurs jeux pour le service.

Le succès sera-t-il au rendez-vous ?

Dernière précision. Bien que Netflix soit effectivement une entreprise de streaming, les jeux vidéo ne seront pas streamés. Autrement dit, ce service ressemble davantage à Apple Arcade. Vous payez un abonnement mensuel pour avoir accès à un catalogue complet de jeu. Dans le cas particulier de Netflix, il suffit d’avoir un abonnement actif à la plate-forme pour pouvoir profiter des jeux disponibles. Aucun frais supplémentaires demandés.

Espérons maintenant que Netflix parviendra à séduire les abonnés. Si ceux-ci répondent présent, l’offre pourrait rapidement s’étoffer et la plate-forme pourrait parvenir à toucher une nouvelle cible, faisant ainsi grossir encore sa base d’abonnés.