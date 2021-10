Le service Apple One Premier s'étend à 17 nouveaux pays dont la France.

Apple et les services, c’est une grande histoire d’amour depuis quelque temps maintenant. La firme de Cupertino a mis les petits plats dans les grands, si l’on peut dire, pour proposer des offres diverses et variées aux utilisateurs de son écosystème. Ne manquait plus, finalement, qu’une grande offre pour regrouper les plus petites. Chez Apple, elle s’appelle Apple One Premier. Elle arrive très bientôt dans 17 nouveaux pays, dont la France.

Apple One est un service via abonnement regroupant plusieurs services. Celui-ci a été pensé comme une alternative plus abordable aux abonnements individuels. À l’heure actuelle, la marque à la pomme propose trois offres pour son service Apple One : il y a l’offre individuelle, l’offre familiale et l’offre Premier. Cette dernière n’était accessible que dans quelques rares pays à son lancement.

Cela étant dit, Apple a annoncé que son offre Apple Premier allait bientôt s’étendre à pas moins de 17 nouveaux pays. Plus précisément, il s’agit de l’Allemagne, l’Arabie Saoudite, l’Autriche, le Brésil, la Colombie, les Émirats arabes unis, l’Espagne, la France, l’Indonésie, l’Irlande, l’Italie, la Malaisie, le Mexique, la Nouvelle-Zélande, le Portugal, la Russie et la Suisse.

Le tarif de cette offre variera, bien évidemment, selon les pays et leur monnaie, mais à titre d’indication, aux États-Unis, pays dans lequel Apple One Premier est aussi disponible, l’offre est proposée à 29,95 $ par mois. Celle-ci regroupe les abonnements à Apple Music, Apple Arcade, Apple TV+, Apple News+, Apple Fitness+ et 2 To de stockage sur iCloud.

Les utilisateurs peuvent par ailleurs partager leur abonnement Apple One Premier avec un maximum de cinq autres utilisateurs. Autrement dit, il s’agit là ni plus ni moins que de l’offre famille avec davantage de stockage sur iCloud. Cette extension fait suite à l’extension d’Apple Fitness+ à quinze nouveaux pays.