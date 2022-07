Le Sénat américain met la pression sur Apple et Google quant à la protection de leurs stores face aux arnaques crypto

Un sénateur américain met la pression sur Apple et Google vis-à-vis de leurs mesures de protection face aux apps crypto malhonnêtes.

Les arnaques autour des crypto-monnaies sont un problème très sérieux aujourd’hui et un sénateur veut s’assurer que les magasins d’applications font ce qu’il faut pour lutter contre. Sherrod Brown, sénateur de l’Ohio au Congrès des États-Unis, a envoyé des lettres aux PDG d’Apple et Google leur demandant d’expliciter les protections en place contre la fraude des apps de crypto.

Sherrod Brown entend notamment obtenir des détails quant aux processus de validation et de signalement des applications, des alertes transmises aux utilisateurs en cas d’activité frauduleuse ainsi que la coordination avec les stores concurrents et le suivi des apps qui deviennent des arnaques de type phishing.

Les géants que sont Apple et Google ont été contactés sur le sujet, mais ne se sont pas encore exprimés. Sherrod Brown donne aux dirigeants jusqu’au 10 août pour répondre à ces différentes questions.

Les deux entreprises de la tech fournissent un certain nombre d’éléments face à ses apps crypto malintentionnées. Les directives de l’Apple App Store interdisent purement et simplement les arnaques, y compris la tactique de vente à prix d’appel. Google est bien ciblé avec la politique en place sur son Play Store, mais interdit aussi, évidemment, les apps qui permettent toute activité illégale ou “comportement malhonnête”. Les deux géants de la tech permettent à leurs utilisateurs de signaler toute app suspecte. Ils n’envoient cependant pas d’alertes directes en cas d’arnaque révélée et ne sont pas connus pour analyser activement les applications au cas où celles-ci déclencheraient des arnaques de type phishing.

Peu importe le point de vue, Sherrod Brow estime que des garde-fous efficaces sont importants. Le FBI a récemment averti que la fraude via les app crypto avait déjà engendré quelque 42,7 millions de dollars de pertes. Il est “impératif”, selon le sénateur américain, que les magasins d’applications protègent les investisseurs contre ces dommages.

Il n’y a cependant aucune garantie que ces demandes se traduisent en actes et encore moins en loi pour obliger la mise en place d’éventuels systèmes anti-fraude plus stricte. Cette requête pourrait pour autant venir clarifier les positions d’Apple et Google sur le sujet et cela vient accentuer la pression pour imaginer des actions réelles. Cela sert en tous les cas de rappel que la présence d’une app sur l’App Store ou Google Play n’est pas une garantie de confiance.