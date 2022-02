Le Seigneurs des Anneaux : un premier teaser pour Les Anneaux de Pouvoir

"Avant le roi, avant la fraternité, avant l'anneau, une nouvelle légende commence cet automne."

La série télévisée Le Seigneurs des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir, dont la première sera diffusée le 2 septembre prochain en exclusivité sur Amazon Prime Video, se déroule durant le légendaire Second Age de la Terre du Milieu, des milliers d’années avant les événements des films et des romans de J.R.R. Tolkien. Qu’il s’agisse de mers houleuses, de chutes d’eau périlleuses ou de paysages grandioses, la série promet des merveilles dans un monde fantastique allant au-delà de notre imagination.

Le Seigneurs des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir se dévoile dans un teaser

Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir est piloté par les showrunners et producteurs exécutifs J.D. Payne et Patrick McKay. Ils sont épaulés par Lindsey Weber, Callum Greene, J.A. Bayona, Belén Atienza, Justin Doble, Jason Cahill, Gennifer Hutchison, Bruce Richmond et Sharon Tal Yguado, ainsi que par les producteurs Ron Ames et Christopher Newman. Wayne Che Yip est co-producteur exécutif et réalise avec J.A. Bayona et Charlotte Brändström.

Le casting est composé de Ismael Cruz Cordova, Morfydd Clark, Cynthia Addai-Robinson, Robert Aramayo, Owain Arthur, Maxim Baldry, Nazanin Boniadi, Charles Edwards, Trystan Gravelle, Sir Lenny Henry, Ema Horvath, Markella Kavenagh, Joseph Mawle, Tyroe Muhafidin, Sophia Nomvete, Lloyd Owen, Megan Richards, Dylan Smith, Charlie Vickers, Leon Wadham, Benjamin Walker, Daniel Weyman et Sara Zwangobani.