Le Seigneurs des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir, le titre de la série d’Amazon sur le Second Âge

Amazon annonce que l'adaptation de l'univers médiéval fantastique de l'auteur J.R.R. Tolkien en série télévisée s'intitulera Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir.

Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir porte sur les écrans pour la toute première fois les légendes héroïques du légendaire Second Âge de l’histoire de la Terre du Milieu. Ce drame épique se déroule des milliers d’années avant les événements du Hobbit et du Seigneur des Anneaux de J.R.R. Tolkien, et ramènera les téléspectateurs à une époque où de grandes puissances ont été forgées, où des royaumes ont connu la gloire et sont tombés en ruine, où des héros improbables ont été mis à l’épreuve, où l’espoir ne tenait qu’à un fil et où l’un des plus grands méchants jamais sortis de la plume de Tolkien menaçait de couvrir le monde entier de ténèbres.

A legend in any language. The Lord of the Rings: The Rings of Power arrives September 2, 2022 on Amazon Prime Video. #LOTRonPrime #LOTR #LOTRROP pic.twitter.com/AJUyC5EOWP — The Lord of the Rings on Prime (@LOTRonPrime) January 19, 2022

Débutant dans une période de paix relative, la série télévisée Le Seigneurs des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir suit un ensemble de personnages, familiers et nouveaux, alors qu’ils affrontent la réapparition tant redoutée du mal en Terre du Milieu. Des profondeurs les plus sombres des Montagnes Brumeuses aux forêts majestueuses de la capitale elfe de Lindon, en passant par l’époustouflant royaume insulaire de Númenor, jusqu’aux confins de la carte, ces royaumes et ces personnages vont se tailler un héritage qui perdurera longtemps après leur disparition.

Le Seigneurs des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir, le titre de la série se dévoile en vidéo

La série télévisée Le Seigneurs des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir fera ses débuts sur le service Prime Video d’Amazon à partir du 2 septembre prochain dans plus de 240 pays et territoires du monde entier.

“C’est un titre que l’on imagine pouvoir vivre au dos d’un livre à côté des autres classiques de J.R.R. Tolkien. Les Anneaux de Pouvoir réunit toutes les histoires majeures du Second Âge de la Terre du Milieu, à savoir la forge des anneaux, l’ascension du Seigneur des Ténèbres Sauron, l’épopée de Númenor, et la Dernière Alliance des Elfes et des Hommes“, ont déclaré les showrunners J.D. Payne et Patrick McKay. “Jusqu’à présent, les spectateurs n’ont vu à l’écran que l’histoire de l’Anneau Unique – mais avant qu’il n’y en ait un, il y en avait plusieurs… et nous sommes impatients de partager leur histoire épique à tous.“