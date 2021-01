Le Seigneur des Anneaux sur Amazon Prime Video : le Second Âge en toile de fond historique

L'histoire de la série télévisée Le Seigneur des Anneaux se déroulera plusieurs millénaires avant les exploits de Bilbon et Frodon.

Spécialiste des oeuvres du romancier britannique Tolkien depuis plus d’une vingtaine d’années, le site Theonering.net a dévoilé en exclusivité le synopsis officiel de la série Amazon dans l’univers du Seigneur des Anneaux : “La prochaine série d’Amazon Studios présente pour la première fois sur les écrans les légendes héroïques du légendaire Second Age de l’histoire de la Terre du Milieu. Ce drame épique se déroule des milliers d’années avant les événements du Hobbit et du Seigneur des Anneaux de J.R.R. Tolkien et ramènera les spectateurs à une époque où de grandes puissances étaient forgées, des royaumes s’élevaient à la gloire et tombaient en ruine, des héros improbables étaient mis à l’épreuve, l’espoir était suspendu au plus fin des fils, et le plus grand méchant qui ait jamais coulé de la plume de Tolkien menaçait de couvrir le monde entier de noirceur. Commençant dans une période de paix relative, la série suit un ensemble de personnages, à la fois familiers et nouveaux, alors qu’ils affrontent la réapparition tant redoutée du mal sur la Terre du Milieu. Des profondeurs les plus sombres des Montagnes Brumeuses aux forêts majestueuses de la capitale elfe de Lindon, en passant par l’époustouflant royaume insulaire de Númenor, jusqu’aux confins de la carte, ces royaumes et ces personnages se tailleront des héritages qui vivront longtemps après leur disparition.”

We’re just as excited! Here’s to visiting places never before seen and old kingdoms at the height of their glory. https://t.co/uIMHpBHPQ1 — The Lord of the Rings on Prime (@LOTRonPrime) January 14, 2021

Cinq saisons pour raconter le Second Âge du Seigneur des Anneaux

Si la trilogie cinématographique de Peter Jackson débute avec la fin du Second Âge où l’ancêtre d’Aragorn défait Sauron durant le siège de Barad-dûr avant d’être corrompu par l’anneau unique, la nouvelle série Amazon Prime Video inspirée de l’œuvre de J.R.R. Tolkien s’intéressera à ce qu’il s’est passé avant cette bataille, notamment la création de la dernière alliance des Elfes et des Hommes avec Elendil, Grand Roi des royaumes d’Arnor et de Gondor, Anárion et Isildur, les deux rois du Gondor, ainsi que Gil-galad, Haut Roi des Elfes. Dragons, balrogs, orcs, nains, elfes et humains seront présents dans cette folle aventure qui tire sa source dans Silmarillon.

Si le pilote de Juan Antonio Garcia Bayona (El Orfanato, A Monster Calls, Lo imposible, El Hombre Esponja) en deux parties est actuellement en post-production, le tournage des épisodes des deux premières saisons va débuter ce mois-ci en Nouvelle-Zélande avec des showrunners encore inconnus à Hollywood, mais qui veulent faire leur preuve sur cette ambitieuse série.