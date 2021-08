Le Seigneur des Anneaux : rendez-vous en septembre 2022 pour la première saison de la série télévisée

Le tournage de la première saison s'est terminée en début de semaine en Nouvelle-Zélande.

Développée par les showrunners J.D. Payne et Patrick McKay (ils sont rejoints par les producteurs exécutifs Lindsey Weber, Callum Greene, J.A. Bayona, Belén Atienza, Justin Doble, Jason Cahill, Gennifer Hutchison, Bruce Richmond et Sharon Tal Yguado, le co-producteur exécutif Wayne Che Yip, la réalisatrice Charlotte Brändström et le producteur Christopher Newman), la série télévisée Le Seigneur des Anneaux est décrite comme un drame épique se déroulant au Second Age de la Terre du Milieu, c’est-à-dire des milliers d’années avant les événements des films de Peter Jackson et des romans de J.R.R. Tolkien sur lesquels ils sont basés. Débutant dans une période de paix relative, elle suit un ensemble de personnages, à la fois familiers et nouveaux, alors qu’ils font face à la réapparition tant redoutée du mal sur la Terre du Milieu.

“Le voyage commence le 2 septembre 2022 avec la première saison de notre série originale Le Seigneur des Anneaux sur Prime Video“, a déclaré Jennifer Salke, responsable d’Amazon Studios. “Je ne peux pas exprimer assez à quel point nous sommes tous excités à l’idée d’emmener notre public mondial dans un nouveau voyage épique à travers la Terre du Milieu ! Nos talentueux producteurs, acteurs, équipes de création et de production ont travaillé sans relâche en Nouvelle-Zélande pour donner vie à cette vision inédite et impressionnante.”

Une diffusion hebdomadaire pour l’adaptation du Seigneur des Anneaux en série

La très attendue série télévisée Le Seigneur des Anneaux, dont le titre n’est pas encore connu, sera diffusée pour la première fois le 2 septembre 2022 sur Amazon Prime Video dans plus de 240 pays et territoires dans le monde avec de nouveaux épisodes disponibles chaque semaine.

“Comme le dit Bilbo, ‘Maintenant, je pense que je suis tout à fait prêt à faire un autre voyage’. Vivre et respirer la Terre du Milieu pendant ces nombreux mois a été l’aventure d’une vie. Nous sommes impatients que les fans aient la chance de la vivre également“, ont déclaré J.D. Payne et Patrick McKay.