Le Seigneur des Anneaux : les premiers lieux de tournage pour la saison 2 au Royaume-Uni

Officialisé en août dernier, le tournage de la deuxième saison de la série télévisée Le Seigneur des Anneaux pour Amazon Prime Video débutera au printemps prochain au Royaume-Uni, une grande première pour une adaptation basée sur l’oeuvre de J. R. R. Tolkien. Selon des sources proches de la production, Bray Film Studios et l’aérodrome de Bovingdon seront les premiers lieux de production utilisés pour le tournage de la série à gros budget. Situé à Maidenhead, à l’ouest de Londres, Bray Film Studios dispose d’une superficie de 5000 mètres carrés avec un terrain de 1,7 hectare.

One of the biggest productions to hit the U.K. in years is gearing up to film outside London next spring as Amazon’s #LordOfTheRings moves to the U.K.

Filming will take place at Bray Film Studios and Bovington Airfield, sources tell Variety. https://t.co/tf21aNlYpe

— Variety (@Variety) November 24, 2021