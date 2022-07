Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir, Númenor et ses personnages se dévoilent en vidéo

Les Anneaux de Pouvoir se déroule durant le Second Age, plusieurs milliers d’années avant Le Seigneur des Anneaux.

Amazon Prime Video offre un premier aperçu des personnages du royaume insulaire de Númenor, dont Isildur (Maxim Baldry), Elendil (Lloyd Owen), Pharazôn (Trystan Gravelle), la reine régente Míriel (Cynthia Addai-Robinson) Kemen (Leon Wadham) et Eärien (Ema Horvath), dans la série télévisée Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir.

Un Prime Video Sneak Peek pour Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir

Après le teaser, cette nouvelle vidéo donne également aux fans une idée de certains des royaumes qui seront présentés dans la série en huit épisodes (début de la diffusion à partir du 2 septembre prochain), notamment les royaumes elfiques de Lindon et d’Eregion, le royaume nain de Khazad-dûm, les Southlands, les Northernmost Wastes, les Sundering Seas et le royaume insulaire de Númenór. Les personnages également inclus dans la série sont Galadriel (Morfydd Clark), Elrond (Robert Aramayo), le Haut Roi Gil-galad (Benjamin Walker), les Harfoots Marigold Brandyfoot (Sara Zwangobani), Elanor ‘Nori’ Brandyfoot (Markella Kavenagh), Poppy Proudfellow (Megan Richards) et Sadoc Burrows (Sir Lenny Henry), l’étranger (Daniel Weyman), les nains King Durin III (Peter Mullan) et Prince Durin IV (Owain Arthur), Halbrand (Charlie Vickers), et Arondir (Ismael Cruz Córdova).

Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir est dirigé par les showrunners et producteurs exécutifs J.D. Payne et Patrick McKay. Ils sont épaulés par les producteurs exécutifs Lindsey Weber, Callum Greene, J.A. Bayona, Belén Atienza, Justin Doble, Jason Cahill, Gennifer Hutchison, Bruce Richmond et Sharon Tal Yguado, ainsi que par les producteurs Ron Ames et Christopher Newman. Wayne Che Yip est co-producteur exécutif et réalise avec J.A. Bayona et Charlotte Brändström.