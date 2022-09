Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir est le plus grand lancement d’Amazon Prime Video

La série télévisée Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir a attiré plus de 25 millions de téléspectateurs dans le monde avec les deux premiers épisodes.

Lancée en exclusivité sur Amazon Prime Video avec deux épisodes dans 240 pays et territoires du monde entier le 1er septembre dernier, Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir, co-créée par J.D. Payne et Patrick McKay, offre officiellement la meilleure et la plus grande audience à la plateforme de streaming du géant de l’e-commerce.

25 million global viewers in the first 24 hours. Thank you for making #TheRingsOfPower the most watched series premiere on @PrimeVideo. pic.twitter.com/HeKCVNn5hx — The Lord of the Rings on Prime (@LOTRonPrime) September 3, 2022

Jennifer Salke, responsable d’Amazon Studios, a déclaré :

Il est en quelque sorte approprié que les histoires de J. R. R. Tolkien – parmi les plus populaires de tous les temps, et ce que beaucoup considèrent comme la véritable origine du genre fantastique – nous aient conduits à ce fier moment. Je suis très reconnaissant envers Tolkien Estate, ainsi que nos showrunners J.D. Payne et Patrick McKay, la productrice exécutive Lindsey Weber, les acteurs et l’équipe technique, pour leurs efforts inlassables de collaboration et leur énergie créative sans limite. Et ce sont les dizaines de millions de fans qui nous regardent – manifestement aussi passionnés par la Terre du Milieu que nous le sommes – qui sont la véritable mesure de notre succès.

Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir, la première saison se terminera en octobre

Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir porte sur les écrans pour la toute première fois les légendes héroïques du légendaire Second Age de l’histoire de la Terre du Milieu. Ce drame épique se déroule des milliers d’années avant les événements du Hobbit et du Seigneur des Anneaux de J.R.R. Tolkien, et ramènera les téléspectateurs à une époque où de grandes puissances ont été forgées, où des royaumes ont connu la gloire et sont tombés en ruine, où des héros improbables ont été mis à l’épreuve, où l’espoir ne tenait qu’à un fil et où l’un des plus grands méchants jamais sortis de la plume de Tolkien menaçait de couvrir le monde entier de ténèbres.

Débutant dans une période de paix relative, la série suit un ensemble de personnages, familiers et nouveaux, alors qu’ils affrontent la réapparition tant redoutée du mal en Terre du Milieu. Des profondeurs les plus sombres des Montagnes Brumeuses aux forêts majestueuses de la capitale elfe de Lindon, en passant par l’époustouflant royaume insulaire de Númenor, jusqu’aux confins de la carte, ces royaumes et ces personnages vont se tailler un héritage qui perdurera longtemps après leur disparition.