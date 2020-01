Le Seigneur Des Anneaux : le casting de série Amazon révélé

Fin du mystère autour des acteurs et actrices qui incarneront les différents protagonistes de l'œuvre adaptée de Tolkien.

En 2017, Amazon faisait l’acquisition des droits télévisés de la licence Le Seigneur des Anneaux de J. R. R. Tolkien, un projet de grande envergure couvert réalisée dans le plus grand secret. Le tournage de la série ne commencera que cette année, pour une diffusion prévue en 2021, ce qui explique que nous n’ayons eu droit ni à une bande-annonce ni à un court teaser. La série a été décrite comme “surprotégée” pour éviter les fuites et peu de choses ont été communiquées à son propos, hormis sa “dream team” qui l’entoure (scénaristes, réalisateurs, producteurs, consultants, costumières, illustrateurs) et le réalisateur des premiers épisodes, Juan Antonio Bayona (Jurassic World: Fallen Kingdom, L’orphelinat). On apprend aujourd’hui via Variety les membres du casting : des acteurs peu chevronnés et d’autres plus, et même un premier rôle dans un cas.

Des habitués du format série TV

Robert Aramayo (Nocturnal Animals et Ned jeune dans Game of Thrones), Owain Arthur (les mini-séries A Confession, The Palace, Babylon), et Nazanin Boniadi (Counterpart, Homeland et How I Met Your Mother) auront les rôles principaux et se sont principalement formés dans des séries, un format qu’ils connaissent donc bien. Le reste du casting comprend Tom Budge (Band of Brothers: L’enfer du Pacifique, The Wrong Girl), Morfydd Clark (À la croisée des mondes, Dracula), Ismael Cruz Córdova (Ray Donovan), Ema Horvath, Markella Kavenagh (The Cry), Joseph Mawle (Benjen Stark dans Game of Thrones), Tyroe Muhafidin (premier rôle), Sophia Nomvete, Megan Richards (Wanderlust), Dylan Smith (Into the Badlands, I Am the Night) et Charlie Vickers (Les Médicis, Maîtres de Florence).

Une grande liberté créative

Comme le précisait Tom Schippey en août dernier : “Amazon a les mains relativement libres, pour ajouter quelque chose sur le Second Âge, car, très peu de détails sont dévoilés sur cette période. Théoriquement, Amazon peut répondre à certaines questions en inventant les réponses, puisque Tolkien n’avait rien écrit à ce sujet là“. Ce qui donne aux scénaristes une liberté relativement grande, que l’on pourra découvrir l’année prochaine, puis les années suivantes, Amazon ayant d’ores et déjà commandé une deuxième saison.