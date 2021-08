Le Seigneur des Anneaux : la saison 2 va délaisser la Nouvelle-Zélande pour le Royaume-Uni

Le tournage de la série Amazon du Seigneur des Anneaux se poursuivra au Royaume-Uni, plutôt qu'en Nouvelle-Zélande.

C’est la première fois qu’un des projets modernes du Seigneur des Anneaux en live-action sera produit en dehors de la Nouvelle-Zélande. Vernon Sanders, vice-président et co-responsable de la télévision pour Amazon Studios, officialise ce changement historique : “Nous voulons remercier le peuple et le gouvernement pour leur hospitalité et leur dévouement ainsi que pour avoir fourni à la série Le Seigneur des Anneaux un endroit incroyable pour commencer ce voyage épique. Nous sommes reconnaissants envers la New Zealand Film Commission, au ministère du Commerce, de l’Innovation et de l’Emploi, à Tourism New Zealand, à Auckland Unlimited et à d’autres partenaires pour leur formidable collaboration qui a soutenu le secteur cinématographique néo-zélandais et l’économie locale pendant la production de la première saison.”

‘Lord of the Rings’ Amazon Series Moves Production From New Zealand to U.K. for Season 2 https://t.co/p1ycgzFLdp — Variety (@Variety) August 12, 2021

Bien que surprenante, cette décision n’est clairement pas anodine. Amazon a un certain nombre de productions à gros budget en préparation outre-Atlantique. Les deux séries télévisées de Neil Gaiman, à savoir Anansi Boys et la saison 2 de Good Omens, sont toutes deux tournées au Royaume-Uni, tandis que la récente adaptation en série du roman The Power (Naomi Alderman) a également été tournée sur les terres de la perfide Albion. “Dans le cadre de la relocalisation de la production, nous n’avons pas l’intention de poursuivre activement l’augmentation financière de 5% prévue par le protocole d’accord de la première saison de la série télévisée Le Seigneur des Anneaux avec le gouvernement néo-zélandais, ni de préserver les conditions de cet accord. Cependant, nous nous en remettons respectueusement à nos partenaires et resterons en étroite consultation avec eux pour les prochaines étapes“, rajoute Albert Cheng, directeur de l’exploitation et codirecteur de la télévision pour Amazon Studios.

Les fans sont mécontents, tout comme Elijah Wood

Alors que certains adorateurs de l’œuvre de feu J. R. R. Tolkien sont septiques sur la différence entre les décors de la Nouvelle-Zélande et du Royaume-Uni, en plus de partager une incompréhension totale sur le choix d’Amazon via les réseaux sociaux, l’interprète du célèbre personnage Frodon Sacquet a lui aussi fait savoir qu’il n’était pas enchanté d’apprendre cette information.