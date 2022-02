Le Seigneur des Anneaux : La Guerre des Rohirrim, l’univers fantastique de Tolkien se poursuit avec de l’animation

La Guerre des Rohirrim sera une préquelle du Seigneur des Anneaux.

Kenji Kamiyama (Blade Runner : Black Lotus, Ghost in the Shell : Stand Alone Complex) réalisera le long-métrage d’animation Le Seigneur des Anneaux : La Guerre des Rohirrim, qui sortira au cinema le 12 avril 2024. Philippa Boyens, de l’équipe de scénaristes à l’origine des trilogies Le Seigneur des Anneaux et Le Hobbit, assure la production exécutive aux côtés de Joseph Chou. L’équipe de Phoebe Gittins et Arty Papageorgiou a écrit le scénario sur la base d’un script de Jeffrey Addiss et Will Matthews. L’équipe créative comprend également Richard Taylor et le célèbre illustrateur de Tolkien, John Howe. Enfin, le travail d’animation est en chantier depuis l’année dernière chez Sola Entertainment, avec un casting vocal complet et passionnant qui sera révélé sous peu.

First look from upcoming anime feature The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim https://t.co/C0UMkLpGlL pic.twitter.com/WVUQEtnMCp — New Line Cinema (@newlinecinema) February 14, 2022

La Guerre des Rohirrim, un film d’animation lié à la trilogie du Seigneur des Anneaux

Le Seigneur des Anneaux : La Guerre des Rohirrim de New Line Cinema et Warner Bros Animation explore et développe l’histoire inédite de la forteresse du Gouffre de Helm, en se plongeant dans la vie et l’époque sanglante de l’un des personnages les plus légendaires de la Terre du Milieu, à savoir le puissant roi de Rohan, Helm Hammerhand. “Les films LOTR ont porté le chef-d’œuvre de J.R.R Tolkien à de nouveaux sommets cinématographiques et ont inspiré toute une génération. C’est un cadeau de pouvoir revisiter la Terre du Milieu avec les mêmes visionnaires créatifs et le talentueux Kenji Kamiyama à la barre. Ce sera un portrait épique comme le public n’en a jamais vu“, a déclaré Toby Emmerich, président de Warner Bros Pictures.