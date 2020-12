Le Seigneur des Anneaux : de nouveaux acteurs sont annoncés au casting de la série

Amazon renforce le casting de la série télévisée Le Seigneur des Anneaux.

Déjà confirmés par le passé, les comédiens Robert Aramayo, Owain Arthur, Nazanin Boniadi, Tom Budge, Morfydd Clark, Ismael Cruz Córdova, Ema Horvath, Markella Kavenagh, Joseph Mawle, Tyroe Muhafidin, Sophia Nomvete, Megan Richards, Dylan Smith, Charlie Vickers et Daniel Weyman sont désormais rejoints par Cynthia Addai-Robinson, Maxim Baldry, Ian Blackburn, Kip Chapman, Anthony Crum, Maxine Cunliffe, Trystan Gravelle, Sir Lenny Henry, Thusitha Jayasundera, Fabian McCallum, Simon Merrells, Geoff Morrell, Peter Mullan, Lloyd Owen, Augustus Prew, Peter Tait, Alex Tarrant, Leon Wadham, Benjamin Walker et Sara Zwangobani sur le plateau de tournage en Nouvelle-Zélande de la série télévisée Le Seigneur des Anneaux du service de vidéo à la demande d’Amazon.

Comme annoncé précédemment, la série est dirigée par les showrunners et producteurs exécutifs J.D. Payne et Patrick McKay. Ils sont rejoints par le cinéaste J.A. Bayona, qui réalise les deux premiers épisodes et est producteur exécutif, aux côtés de sa partenaire créative Belén Atienza, avec les producteurs exécutifs Lindsey Weber, Bruce Richmond, Callum Greene, Gennifer Hutchison, Jason Cahill, Justin Doble et Sharon Tal Yguado.

Un mix d’acteurs connus et peu connus pour la série Amazon Prime Video du Seigneur des Anneaux

Les showrunners et producteurs exécutifs J.D. Payne et Patrick McKay sont satisfaits du casting : “Le monde créé par J.R.R. Tolkien est épique, diversifié et plein de passion. Ces artistes extraordinairement talentueux, originaires du monde entier, représentent le point culminant d’une recherche de plusieurs années pour trouver des comédiens brillants et uniques pour redonner vie à ce monde. La distribution internationale de la série Le Seigneur des anneaux d’Amazon est plus qu’un simple casting. C’est une famille. Nous sommes ravis d’accueillir chacun d’entre eux en Terre du Milieu.“