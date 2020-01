Le Seigneur des Anneaux : Amazon pourrait diffuser la série pour les 20 ans de La Communauté de l’Anneau

La série télévisée Amazon sur Le Seigneur des Anneaux devrait célébrer l'anniversaire de la première adaptation cinématographique des romans de J.R.R. Tolkien.

En développement depuis fin 2017 avec un budget de deux milliards de dollars (plusieurs saisons et des histoires originales avec le respect du lore de l’oeuvre originale) et une dream team pour la réalisation et le scénario (Juan Antonio Bayona, Helen Shang, Gennifer Hutchison, Bryan Cogman, Stephanie Folsom, Jason Cahill, Justin Dohle et Glenise Mullins), Le Seigneur des Anneaux au format série télévisée pour Amazon Prime Vidéo va enfin débuter son tournage dès février prochain. Alors que la première saison se focalisera sur les prémices du Deuxième Âge, plusieurs médias annoncent de manière non officielle que le géant de l’e-commerce aurait décidé de planifier la diffusion de celle-ci pour le 10 décembre 2021, soit pendant la célèbre date anniversaire du long-métrage Le Seigneur des Anneaux : La Communauté de l’Anneau du réalisateur Peter Jackson (King Kong, Le Hobbit, Tintin, Mortal Engines).

Le Seigneur des Anneaux en décembre 2021 sur Amazon Prime Vidéo ?

En marquant le coup en sortant à une date bien connue des fans, Amazon pourrait surtout faire trouver tranquillement le chemin vers les sommets à la série Le Seigneur des Anneaux en n’étant pas en confrontation directe avec la saison 2 de The Witcher sur Netflix (printemps 2021) et Game of Thrones : House of the Dragon de HBO (2022).

Le casting complet de la série télévisée Le Seigneur des Anneaux

Robert Aramayo (Nocturnal Animals), Ema Horvath, Markella Kavenagh et Joseph Mawle (Game of Thrones), Owain Arthur, Nazanin Boniadi (How I Met Your Mother), Tom Budge (The Proposition), Morfydd Clark (Orgueil et Préjugés et Zombies), Ismael Cruz Córdova (Out of Control), Tyroe Muhafidin, Sophia Nomvete, Megan Richards (Wanderlust), Dylan Smith, Charlie Vickers et Daniel Weyman donneront vie aux personnages du prequel du Hobbit et du Seigneur des Anneaux.

A grand journey is defined by its travelers. Meet the first members of our fellowship. #LOTRonPrime. A THREAD. — The Lord of the Rings on Prime (@LOTRonPrime) January 14, 2020

Les producteurs exécutifs et showrunners McKay et Payne ont déclaré : “Après avoir entrepris une vaste recherche mondiale, nous sommes ravis d’enfin révéler le premier groupe de brillants interprètes qui participera à la série d’Amazon Le Seigneur des Anneaux. Ces femmes et hommes au talent exceptionnel sont plus que nos acteurs, ce sont les nouveaux membres d’une famille créative en constante expansion qui travaille sans relâche pour redonner vie à la Terre du Milieu, pour les fans et le public du monde entier.“