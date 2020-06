Le Segway premier du nom arrivera en fin de vie le mois prochain

Les transports ont grandement évolué ces dernières années, y compris sur le segment du transport personnel. Entre les trottinettes, gyroroues, vélos électriques, il y avait la place pour le Segway. Une révolution qui n'a pas vraiment pris.

Lorsque le Segway premier du nom fut commercialisé, l’appareil était supposé révolutionner les systèmes de transport personnel. La marque voyait déjà tout le monde, d’ici quelques années, perchées sur son Segway pour réaliser leurs micro-déplacements. Malheureusement, cette révolution n’a pas (encore) eu lieu. Probablement à cause des 5 000$ demandés pour se l’offrir. Ce sera bientôt de l’histoire ancienne.

Le Segway premier du nom arrive en fin de vie

Aujourd’hui, le Segway original arrive bientôt en fin de vie. Plus précisément, la date butoir est au 15 juillet. Cela ne signifie pas que le fabricant ne reste pas convaincu que les véhicules de transport personnel sont une mauvaise idée mais tout simplement que ce modèle particulier ne sera plus fabriqué ni vendu. Le Segway premier du nom avait été commercialisé en 2001. Et il aura été encore fabriqué et vendu 19 ans après son lancement. Impressionnant.

Le 15 juillet, il ne sera plus fabriqué ni vendu, 19 ans après son lancement

Pour la petite histoire, le Segway a été inventé par Dean Kamen qui a ensuite vendu sa technologie à une entreprise du nom de Ninebot en 2015. Selon cette dernière, le Segway original ne représente que 1,5% des revenus de la société. On comprend ainsi mieux la décision de cesser sa fabrication et sa vente. Et comme dit, Ninebot reste très engagée dans la conception de systèmes de transport personnel. Il y a quelques mois, au CES 2020, Ninebot dévoilait le S-Pod, un fauteuil sur roues.