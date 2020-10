Le scanner LiDAR des iPhone 12 Pro peut mesurer la taille d’une personne

L'une des grandes nouveautés de l'iPhone 12 est l'intégration d'un scanner LiDAR. Celui-ci permet d'aller plus loin encore dans la perception de la réalité par l'appareil. Et cela se traduit de bien des manières au quotidien.

Ces dernières années, les iPhone d’Apple ont gagné de nombreuses fonctionnalités servant la réalité augmentée. La firme de Cupertino a aussi développé une application baptisée Mesures permettant aux utilisateurs de prendre les dimensions d’un objet, comme une table, un meuble, etc. Cela étant dit, avec l’intégration d’un scanner LiDAR dans les iPhone 12 Pro, l’appareil est désormais en mesure de mesurer précisément la taille d’une personne.

Le scanner LiDAR des iPhone 12 Pro

Le potentiel du scanner LiDAR est vraiment important. Ce n’est pas une nouveauté. Ce n’est d’ailleurs pas pour rien que cette technologie se retrouve utilisée dans nombre d’industries. Mais cette nouveauté dans l’iPhone 12 Pro est vraiment super. Assez logiquement, elle a été intégrée directement dans l’application Mesures. Il suffit que l’utilisateur pointe la caméra du téléphone sur une personne pour que l’application utilise son scanner LiDAR et évalue la taille de la personne ciblée, que celle-ci soit assise ou debout.

peut servir à mesurer la taille d’une personne

Il semblerait que l’application soit même en mesure de savoir quand une personne se retrouve dans le champ de vision ou non et celle-ci peut aussi détecter ce qui se trouverait sur la tête de la personne, comme un volume supplémentaire de cheveux ou un chapeau et, dans le même ordre d’idée, des talons hauts aux pieds. Les utilisateurs peuvent aussi prendre une photo avec les mesures obtenues pour l’envoyer à la personne en question si elle le souhaite.

Cette fonctionnalité semble être exclusive aux modèles iPhone 12 Pro. Cela concerne donc l’iPhone 12 Pro qui a été lancé tout récemment et l’iPhone 12 Pro Max qui est actuellement prévu pour le mois de novembre prochain. Cette nouvelle option sera aussi disponible sur les iPad Pro 2020, les premiers appareils de la marque à la pomme à avoir bénéficié de ce scanner LiDAR. Nul doute que nous verrons apparaître d’autres cas d’utilisation très pratique de cette technologie. À suivre !