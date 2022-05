Le saviez-vous ? Vous pouvez dessiner votre propre emoji “officiel”

Le Unicode Consortium ouvre jusqu'au 31 juillet 2022 les propositions pour de nouveaux emoji. Si vous avez des idées, n'hésitez pas.

Vous êtes-vous déjà retrouvé(e) en train d’écrire un message, parcourir les listes infinies d’emoji pour vous rendre compte que l’emoji dont vous avez besoin à ce moment précis n’existe pas ? Si c’est le cas, ou simplement si vous pensez avoir une bonne idée pour un emoji, voici votre chance. Le Unicode Consortium, l’organisation à but non lucratif en charge de l’indexation des emoji, est ouvert aux propositions du grand public.

Voici donc comment proposer votre propre design ou idée, et ce que cette participation signifie.

Comment préparer votre dossier

Il existe à l’heure actuelle énormément d’emoji, même si ceux-ci n’apparaissent pas automatiquement sur votre téléphone. Avant de vous lancer dans la création du vôtre, vous avez un peu de travail.

Tout d’abord, vérifiez sur votre idée d’emoji n’a pas déjà été acceptée. Si ce n’est pas le cas, vérifiez que personne n’a proposé cette idée et qu’elle est en attente d’étude. Cette page est particulièrement pratique lorsque vous voulez soumettre un projet parce qu’elle vous indique aussi les designs qui ont été approuvés et refusés, vous offrant une idée de ce que l’organisation peut ou non rechercher. Jetez aussi un œil aux critères de refus automatique ainsi qu’aux critères de considération.

Prenez aussi le temps de consulter les priorités, les directives, les stratégies, les rapports et les audits du comité. Enfin, demandez-vous si votre proposition d’emoji a le potentiel d’être utilisée fréquemment et pourquoi.

La vidéo ci-dessous, en anglais, montre la présidente du Unicode Consortium Subcommittee, Jennifer Daniel, qui répond à un certain nombre de questions.

Comment soumettre votre idée pour un nouvel emoji

Le Unicode Consortium fournit des instructions extrêmement détaillées, y compris concernant la complétion et l’envoi de votre dossier. Assurez-vous de n’oublier aucune information dans le formulaire. Les dossiers incomplets ne seront pas traités et renvoyés à l’expéditeur.

La date limite des soumissions est fixée au 31 juillet 2022.