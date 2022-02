Le Samsung Galaxy Z Fold 4 aurait un slot pour ranger le S Pn

Le Samsung Galaxy Z Fold 4 intègrerait un slot pour le S Pen. Seul changement visible par rapport au Z Fold 3 ?

L’un des plus grands changements proposés par Samsung dans sa gamme Galaxy S22 est disponible sur le modèle Ultra. Il s’agit de l’introduction du slot dédié au rangement du S Pen. Autrement dit, ce Samsung Galaxy S22 Ultra est un remplacement en bonne et due forme de la très appréciée gamme Note. Les fans l’ont bien compris, semble-t-il. Et celui-ci devrait se généraliser.

Le Samsung Galaxy Z Fold 4 intègrerait un slot pour le S Pen

Aujourd’hui, si l’on en croit un rapport en provenance de Corée du Sud, et plus précisément de The Elec, le géant asiatique pourrait appliquer cette modification au Galaxy Z Fold 4. Bien que rien n’ait encore été confirmé à ce stade, il est attendu que la marque annoncera un nouvel appareil Galaxy Z Fold un peu plus tard cette année et le rapport en question affirme qu’il faut s’attendre à un slot dédié au rangement du S Pen.

Cela étant dit, il semblerait que ce rangement pour le S Pen soit peu ou prou le seulement changement à attendre du côté du design pour cette future génération de Z Fold. Le rapport suggère que, dans les grandes lignes, l’extérieur du téléphone, tout comme ses dimensions, resteront très similaires à son prédécesseur.

Seul changement visible par rapport au Z Fold 3 ?

Selon The Elec, l’écran intérieur pliable de l’appareil mesurerait 7,56 pouces, ce qui serait légèrement plus grand que celui de la génération actuelle, tandis que l’écran externe, lui, ferait 6,19 pouces, soit 0,01 pouce plus petit que le modèle actuel. Autrement dit, l’un dans l’autre, ce Samsung Galaxy Z Fold 4 serait très similaire au Z Fold 3, de l’extérieur tout du moins.

En effet, on se doute bien que les changements importants seront à observer à l’intérieur du châssis. On devrait ainsi retrouver une puce Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 ou Exynos 2200, mais il faudra attendre l’annonce officielle pour tout savoir de ce futur grand parmi les smartphones à écran pliable.