Le Samsung Galaxy Z Fold 3 pourrait arriver en mai

Samsung est l'un des premiers fabricants à s'être positionné sur le marché des smartphones avec écran pliable. Et le géant a bien l'intention de maintenir le rythme.

Samsung est aujourd’hui bien en place sur le segment des smartphones dotés d’un écran pliable avec sa gamme Galaxy Fold. Les modèles se multiplient et l’on attend désormais le Samsung Galaxy Z Fold 3. Si l’on en croit une récente rumeur, celui-ci pourrait arriver assez rapidement, durant le mois de mai pour être plus précis.

Le Samsung Galayx Z Fold 3 en mai prochain ?

De nombreuses rumeurs évoquent la possibilité que Samsung cherche à faire disparaître sa gamme de smartphones Galaxy Note. Celle-ci pourrait être remplacé par une gamme de smartphones à écran pliable. C’est tout du moins ce qu’annonce un rapport du média coréen Bloter, précisant que le prochain appareil avec un tel écran, le Galaxy 2 Fold 3, pourrait arriver dans le courant du mois de mai.

Mais l’appareil reste très mystérieux

Apparemment, l’appareil en question arriverait donc plus tôt que prévu, ce qui ne serait pas une mauvaise chose, surtout pour celles et ceux qui sont très impatients de profiter de cette technologie novatrice que représente l’écran pliable. Le Galaxy Z Fold 3 devrait qui plus est être compatible avec le S Pen, mais l’on ne sait pas encore si l’appareil disposera d’un compartiment pour ranger le stylet.

Samsung a récemment rendu compatible son Galaxy S avec le S Pen, en l’occurrence le Galaxy S21, mais l’accessoire est vendu séparément et il n’est pas possible de ranger le stylet dans le smartphone contrairement à la gamme Galaxy Note. Ceci étant dit, nous ne savons actuellement rien, ou presque, de ce très attendu Galaxy Z Fold 3. Pas même la puce qu’il intègrera.

Ceci est dû au fait que Samsung a précédemment annoncé qu’il fallait s’attendre à des puces dotées d’un GPU AMD. Le SoC Exynos 2100 utilise un GPU différent. Aura-t-on alors droit à une toute nouvelle puce ou une simple variante de l’Exynos 2100 ? L’avenir nous le dira. Et si la date de mai 2021 est avérée, nous aurons certainement davantage d’informations dans les semaines/mois à venir.