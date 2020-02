Nous savons depuis longtemps maintenant que Samsung travaillait sur un nouveau smartphone avec écran pliable. Dans un concept bien différent du Galaxy Fold, cela dit. Le Z Flip n'a pas tardé à dévoiler officieusement ses caractéristiques. Le voici officiel.

Après des semaines de rumeurs évoquant un nouveau smartphone avec écran pliable en préparation chez Samsung, le géant sud-coréen a profité de son événement Samsung Unpacked – au cours duquel ont aussi été annoncés les nouveaux smartphones Galaxy S20 – pour dévoiler officiellement son second appareil dans cette catégorie encore toute jeune, le Samsung Galaxy Z Flip. Voici donc tout ce qu’il faut savoir sur ce téléphone très particulier.

Le Samsung Galaxy Z Flip est officiel

Comme les rumeurs l’annonçaient depuis un certain temps maintenant, Samsung a ici opté pour un design à clapet. Lorsque l’appareil est plié, il ressemble à un petit carré mais une fois ouvert, il offre un grand écran de 6,7 pouces. Assurément l’un des points forts de ce smartphone. Ce qui lui confère une grande flexibilité, dans tous les sens du terme. Contrairement au Galaxy Fold, le Galaxy Z Flip n’offre pas un écran complet à l’extérieur de l’appareil. Samsung a choisi d’intégrer un petit écran OLED de 1,1 pouce pour afficher les notifications. Celui-ci sert aussi de viseur pour le mode caméra/appareil photo.

Rendez-vous le 14 Février pour mettre la main sur le clapet réinventé selon Samsung

Concernant ses spécifications techniques, le Samsung Galaxy Z Flip est propulsé par un processeur octocore 64 bits – la référence précise n’a pas été divulguée durant la présentation – avec 8 Go de RAM, 256 Go de stockage interne, une caméra frontale de 10 MP à f/2,4 et un double module caméra arrière combinant un capteur ultrawide 12 MP et un grand angle de 12 MP. Des caractéristiques somme toute relativement correctes, sans être impressionnantes. En ce qui concerne le tarif de la bête, sachez que ce Galaxy Z Flip sera vendu 1 380$ à partir du 14 Février prochain aux États-Unis et en Corée du Sud. Il sera disponible à partir de cette même date au prix de 1 509€ en France en versions Mirror Black et Mirror Blue.