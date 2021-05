Le Samsung Galaxy Z Flip 3 pourrait être relativement abordable

Le futur Samsung Galaxy Z Flip 3, très attendu par les amateurs de smartphone avec écran pliable, pourrait être relativement abordable. Explication.

Maintenant que Samsung s’est engagé sur le marché du smartphone avec écran pliable, le géant sud-coréen a bien l’intention de capitaliser dessus. Cela passer par multiplier les modèles, pour affiner les technologies, trouver des cas d’utilisation intéressants ainsi que faire diminuer les coûts. Le futur Samsung Galaxy Z Flip 3 pourrait ainsi être relativement abordable.

Si les rumeurs du moment sont avérées, le Samsung Galaxy Z Flip 3 devrait être lancé dans le courant du mois d’août. Mais si les smartphones dotés d’un écran pliable sont très intéressants sur le papier, ces appareils restent aussi très onéreux. Le gros de la facture concernant la technologie de l’écran en elle-même, encore très jeune et donc très chère. Sachez cependant que si le prix de ce genre d’appareil vous empêche de craquer, vous pourriez avoir l’occasion de vous laisser tenter avec le Galaxy Z Flip 3.

Un tarif aux alentours des 1 000 $ ?

C’est tout du moins ce qui ressort d’un tweet de FrontTron. Si l’information est avérée, le tarif de ce futur Galaxy Z Flip 3 pourrait être compris entre 999 et 1 099 $, voire 1 199 $, au maximum. Ce n’est pas donné, évidemment, mais un tel tarif en ferait un smartphone bien plus abordable que les Galaxy Z Fold qui avaient été lancés à environ 2 000 $.

Et en vérité, les smartphones avec écran pliable de Samsung sont moins chers que ceux de Huawei, par exemple, qui les avaient proposés à plus de 2 000 $. Avec le temps, les technologies deviendront moins onéreuses, la popularité de ce genre d’appareils fera aussi entrer davantage d’acteurs sur le marché, les tarifs baisseront inévitablement, mais d’ici là, pour celles et ceux qui voudraient en profiter dès maintenant, le Galaxy Z Flip 3 pourrait être une très bonne option.

Espérons seulement que cette rumeur soit vraie. Il faudra en tous les cas attendre d’avoir la confirmation officielle de Samsung pour savoir de quoi il retourne.