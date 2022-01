Le Samsung Galaxy S22 Ultra aurait un vrai avantage concernant la photo

Le Samsung Galaxy S22 Ultra pourrait avantage un bel avantage pour la photo, un document évoque un "Super Clear Lens".

La série Galaxy S de Samsung est connue et reconnue pour ses capacités en termes de photographie. Année après année, ces smartphones ont été acclamés par les critiques pour la qualité de leurs clichés. Nous nous attendons à ce que ce soit toujours le cas pour la génération Galaxy S22 de 2022, mais celle-ci pourrait obtenir une aide très précieuse.

Le Samsung Galaxy S22 Ultra pourrait avantage un bel avantage pour la photo

Si l’on en croit un tweet de Zaryab Khan, les spécifications du très attendu Galaxy S22 Ultra auraient fuité et parmi les fonctionnalités les plus importantes dans le module photo, on retrouverait un “Super Clear Lens”. Difficile, à ce stade, de savoir ce que cela signifie, mais certains pensent y voir là le signe de la présence d’un Corning DX/DX+ Gorilla Glass.

Ce verre protégé a été annoncé officiellement dans le milieu de l’année 2021 et depuis lors, il a surtout été utilisé dans les smartwatches. L’annonce révélait qu’il serait désormais aussi appliqué aux caméras des smartphones, où il pourrait offrir une meilleure protection contre les rayures et autres aléas de la vie quotidienne. Et dans la mesure où les rayures peuvent affecter l’image finale, avoir une telle protection pourrait, en théorie, permettre au téléphone de prendre des images “claires”.

Un document évoque un “Super Clear Lens”

Toujours selon cette fiche de spécifications, il semblerait que cela ne s’applique qu’au capteur principal de 108 MP, ou tout du moins est-ce que l’on assume – il est tout à fait possible que l’on se trompe -. Dans la mesure où le capteur principal est le capteur par défaut qui est utilisé dès qu’on ouvre l’application Appareil photo, il serait logique que ce soit ça. L’on apprécierait aussi, bien évidemment, que les autres capteurs aient droit à la même protection.

Quoi qu’il en soit, nous devrions savoir bientôt de quoi il retourne précisément puisque Samsung annonce d’ordinaire ses nouveaux flagships en début d’année. D’ici à quelques semaines, la gamme Samsung Galaxy S22 devrait être officielle. Encore un peu de patience.