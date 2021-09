Le Samsung Galaxy S22 pourrait être le plus petit flagship de la marque de ces dernières années

Samsung aurait choisi de réduire la taille de l'écran de son Galaxy S22, si l'on en croit un leak de Ice Universe.

La bataille sur le marché du smartphone est extrêmement rude. C’est souvent à qui fera le plus. Le plus puissant, le plus rapide, le plus endurant, le plus grand, etc. Sur ce dernier point, cependant, il semblerait qu’il y ait matière à discussion. Samsung travaillerait en effet sur un Galaxy S22 avec un écran plus petit que les générations précédentes.

Les écrans de nos smartphones sont de plus en plus grands. Certains vont même jusqu’à intégrer des écrans pliables pour offrir une surface plus grande encore. Nous ne sommes encore arrivés aux tailles des tablettes mais avec un iPhone 13 Pro Max disposant d’une dalle de 6,7 pouces, c’est presque le cas. Cela étant dit, pour le futur Samsung Galaxy S22, il se pourrait que le géant sud-coréen ait décidé de calmer un peu le jeu et de réduire la taille de l’écran.

Si l’on en croit un tweet du leakster Ice Universe, il semblerait que pour le Galaxy S22 – dans sa version de base à tout le moins -, Samsung ait choisi de réduire la taille de l’écran à environ 6,06 pouces, ce qui serait plus petit même que l’écran d’un appareil comme l’iPhone 13.

Pour resituer les choses dans leur contexte, le Galaxy S21 qui a été lancé cette année intègre un écran de 6,1 pouces, tandis que le Galaxy S20 de 2019 avait une dalle de 6,2 pouces. Il semblerait donc que la firme sud-coréenne réduise la taille de ses écrans d’année en année. Ceci étant dit, 6,1 par rapport à 6,06 pouces, difficile d’y voir là une vraie différence. Pour autant, cela devrait avoir un impact visuel au niveau des bords de l’appareil, notamment.

Maintenant, il y a celles et ceux qui préfèrent avoir un grand écran et les autres qui regrettent ce bon vieux temps où l’on pouvait tout faire sur son smartphone avec une seule main. Clairement, réduire la taille de l’écran irait dans ce sens. Il va sans dire que cette information n’a rien d’officiel, il ne s’agit que d’une rumeur à verser au dossier qui commence à se remplir concernant le Galaxy S22. Cette diminution s’appliquerait-elle aux autres modèles de la gamme ? L’avenir nous le dira.