Le Samsung Galaxy S21 FE lancé durant le CES 2022

Samsung profite du CES 2022 pour officialiser son Galaxy S21 FE, un appareil au rapport qualité/prix qui devrait être extrêmement intéressant.

Durant le CES 2022 qui vient d’ouvrir ses portes, Samsung a officialisé son Galaxy S21 FE (pour Fan Edition). La gamme FE est d’ordinaire une gamme premium, avec une technologie très intelligente pour le prix demandé. Il y a plusieurs rumeurs annonçant le S21 FE en 2021, mais aujourd’hui, c’est la bonne. Le Galayx S21 FE est enfin officiel. Voici tout ce qu’il faut savoir.

Le Samsung Galaxy S21 FE est un smartphone offrant une dalle FHD de 6,4 pouces, ni trop grand ni trop petit pour la plupart des gens, pourrait-on dire, un autre signe que le téléphone a été pensé pour plaire au plus grand monde. Avec des dimensions de 74,5 x 155,7 x 7,9 mm et un poids de 177 g, l’appareil est très fin et devrait être très agréable à prendre en main et à porter. Le design rappelle logiquement celui du Galaxy S21 original, mais Samsung propose de nouveaux coloris. Si certaines simplifications ont été réalisées dans l’aspect extérieur, on retrouve bien le look du S21. Et pour information, l’appareil est aussi certifié IP68.

Bien que la résolution FHD puisse sembler quelque peu basique, il faut prendre en considération que même les appareils capables d’aller plus loin sont souvent configurés par défaut sur le FHD. L’écran en lui-même est fabriqué sur un panneau Samsung Dynamic AMOLED 2X avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz.

Un appareil au rapport qualité/prix qui devrait être très intéressant

Le Samsung Galaxy S21 FE embarque un module triple capteur, avec un principal de 12 MP – autofocus double pixel, stabilisation d’image optique et ouverture à f/1,8 -, un ultra-large de 12 MP – qui semble similaire à ce que l’on trouve dans le S21 – et un téléobjectif de 8 MP – très prometteur, aucun détail n’a été communiqué à l’heure d’écrire ces lignes -. Ce module caméra devrait atteindre un très bon score CAMERA HW, ce qui est très intéressant quand on sait que la gamme FE est souvent abordable.

En termes de performances, le Samsung Galaxy S21 FE devrait aussi être très intéressant. Samsung a choisi le même processeur gravé en 5 nm que celui des S21. Comme souvent, certains pays pourraient avoir un processeur différent. Regardez le processeur du S21, celui du S21 FE devrait être similaire. Avec une plate-forme similaire, cela signifie aussi que le modem est identique. Les performances de connexion devraient de fait être, elles aussi, similaires.

Résultat des courses, aucun compromis ne semble avoir été fait sur les performances et le rapport qualité/prix devrait être vraiment impressionnant. Attendons les premiers tests pour en juger, cela dit.

L’annonce officielle ne mentionne que deux options, 6 Go de RAM et 128 Go de stockage ou 8 Go et 256 Go.

La batterie de 4 500 mAh n’est pas très différente de celle de 4 800 mAh du S21 Plus, et elle peut être chargée à 25 W (en filaire) ou 15 W (sans fil). La recharge sans fil inversée est aussi de la partie, pour recharger ses Galaxy Buds Pro, par exemple.

Sur le papier, ce Samsung Galaxy S21 FE est aussi réussi que son prédécesseur, avec des spécifications techniques mises à jour. Il faudra attendre de connaître les tarifs publics et d’avoir les premiers tests pour juger de l’ensemble, mais c’est très prometteur.