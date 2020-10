Le Samsung Galaxy S20 FE est disponible, avec une offre à ne pas manquer

Il y a quelques jours, Samsung lançait un nouveau modèle de Samsung Galaxy S20, un modèle baptisé Fan Edition, FE. Plus abordable pour le client mais pas pour autant dépourvu d'atouts. L'appareil est disponible aujourd'hui.

Si les Samsung Galaxy S sont d’ordinaire des flagships, le géant sud-coréen a bien compris qu’il y avait une forte demande pour des appareils plus abordables. Comme Apple en a fait l’expérience avec l’iPhone SE notamment. C’est ainsi que la marque dévoilait tout récemment son Galaxy S20 Fan Edition (FE).

Le Samsung Galaxy S20 FE est disponible

Ce Galaxy S20 FE est un très savant mélange de premium et de milieu de gamme. On retrouve ainsi notamment la même puce Snapdragon 865 que celle de la série S20 originale mais seulement 6 Go de RAM contre les 12 “standard”. Son écran AMOLED Dynamic de 6,5 pouces offre un taux de rafraîchissement maximal de 120 Hz pour une résolution Full HD – comme le Note 20 -. 128 Go de stockage sont aussi de la partie, un stockage qui peut être porté à 1 To avec une carte microSD. Et si la taille de l”écran de ce S20 Fan Edition le place entre le S20 et le S20 Plus, l’appareil utilise la même batterie de 4 500 mAh que ce dernier.

Le S20 FE dispose en outre d’un capteur grand-angle 12 MP – avec ouverture à f/1,8, d’un autofocus dual-pixel, d’une stabilisation optique de l’image -, d’un ultra grand angle de 12 MP à f/2,2, d’un téléobjectif de 8 MP avec zoom optique 3x (ou 30x en hybride Space Zoom). À l’avant, on retrouve un capteur de 32 MP.

Et tous ces composants sont enfermés dans un châssis en polycarbonate décliné en six coloris très vifs : Cloud Red, Cloud Orange, Cloud Lavender, Cloud Mint, Cloud Navy et Cloud White. Et il ne faut pas oublier non plus que ce S20 FE est compatible 5G.

Une offre très intéressante à ne pas rater

Le Galaxy S20 FE est disponible dès aujourd’hui. Comptez 659€ pour la version 4G et 759€ pour la version compatible 5G. Si vous êtes intéressé(e), direction la page dédiée sur le site Samsung.

Attention, jusqu’au 31 octobre, les acheteurs d’un Galaxy S20 FE pourront profiter de 100€ de bonus de reprise sur leur ancien smartphone. Il devient ainsi possible d’économiser jusqu’à 310€, ce qui porterait la facture finale à “seulement” 349€. Pas mal, non ?