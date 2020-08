Le Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G dispose d’un écran OLED 120 Hz à taux de rafraîchissement variable

Samsung a récemment dévoilé ses très attendus Galaxy Note 20 durant un événement Galaxy Unpacked riche en annonces. Et les détails continuent d'affluer quant à cette nouvelle gamme d'appareils très haut de gamme.

La semaine dernière, Samsung dévoilait officiellement sa nouvelle gamme Galaxy Note. Le modèle le plus haut de gamme dispose d’un écran 120 Hz. Qui dit fréquence de rafraîchissement plus élevée dit aussi dalle plus réactive, transitions plus fluides, défilement plus homogène, etc. Mais il est aussi avéré qu’un tel écran puise davantage dans la batterie. Samsung a donc opté pour l’adaptabilité.

Samsung Display dévoile ses écrans OLED à fréquence variable

Samsung Display annonce ainsi ses nouveaux écrans OLED à “Fréquence Variable”. Une fonctionnalité qui est aussi proposée aux fabricants tiers qui souhaiteraient l’intégrer dans leurs smartphones. Ces écrans sont différents de ce que l’on a déjà eu l’occasion de voir chez d’autres constructeurs. Ceux-ci peuvent effectivement passer à des taux de rafraîchissement plus élevés mais ne peuvent pas redescendre automatiquement.

Avec ce nouvel écran qui fait ses débuts sur le Galaxy Note 20 Ultra 5G, la dalle peut passer à 120 Hz lorsque le besoin s’en fait sentir, sur un jeu très exigeant, par exemple, redescendre à 60 Hz pour lire une simple vidéo, à 30 Hz lorsque vous êtes sur votre application de messagerie préférée voire à 10 Hz quand vous regardez une simple image.

Ils feront leurs débuts sur le Galaxy Note 20 Ultra 5G

À ce niveau de rafraîchissement, Samsung affirme que l’appareil n’utilise que 60% de la puissance dont il a besoin d’ordinaire là où les autres écrans du marché ne peuvent s’ajuster sans commencer à clignoter. Jung Lee, de Samsung Display, déclarait dans un communiqué que “notre technologie d’écran à fréquence variable devrait améliorer considérablement l’expérience utilisateur en calibrant des taux de rafraîchissement avec les besoins spécifiques d’une application, pour une allocation de l’énergie toujours plus précise.”

De manière plus générale, cette technologie devrait permettre, toujours selon les dires du géant sud-coréen, d’économiser jusqu’à 22% d’énergie par rapport aux écrans de la concurrence. Cela étant dit, comme Anandtech le précise, on ne sait pas encore à quel point le contrôle sera fin ni s’il sera limité à des paramètres prédéfinis. Nous avons déjà des technologies de synchronisation adaptative dans les moniteurs ou les téléviseurs. Sur de si petites dalles, ce sera une grande première. Et il s’agira là principalement de permettre d’économiser la batterie au maximum.