Le Samsung Galaxy Note 20 est désormais protégé contre les appels automatiques

Les appels téléphoniques automatiques sont une vraie plaie. Et pour certains, ceux-ci se comptent en dizaines dans une journée. De quoi vous pourrir la vie. D'autant que les mesures de protection existantes sont très limitées.

Les appels téléphoniques automatiques – robocalls – sont une plaie, en plus d’être une totale perte de temps. Et malheureusement, ceux-ci semblent se multiplier. Si vous en avez plus que marre de ces appels incessants, de ce spam téléphonique, et que vous avez un Samsung Galaxy Note 20, sachez que vous avez de la chance. En effet, le géant sud-coréen vient de déployer une nouvelle fonctionnalité baptisée Smart Call.

Samsung déploie la fonctionnalité Smart Call sur ses Galaxy Note 20

Pour résumer, nous dirons qu’il s’agit simplement de la version Samsung d’une mesure de protection contre ces robocalls. Celle-ci est en mesure de bloquer et signaler les appelants indésirables lorsque ces appels vous arrivent sur votre appareil. Ce nouvel outil fonctionne grâce aux travaux d’une entreprise de Seattle nommée Hiya qui offre aux entreprises des services téléphoniques évolués. Celle-ci avait déjà travaillé avec Samsung par le passé mais ce nouveau partenariat pour Smart Call permettra d’étendre leur collaboration jusqu’en 2025.

Pour enfin dire adieu aux appels téléphoniques automatiques ?

À noter, bien que ladite fonctionnalité soit actuellement déployée sur les seuls Galaxy Note 20, Samsung a déjà annoncé avoir effectivement l’intention de la déployer sur d’autres flagships de la marque. Cela étant dit, il convient de préciser que Smart Call n’est pas le seul outil que les utilisateurs ont à leur disposition pour se débarrasser, ou tout du moins limiter ces appels téléphoniques automatiques.

Les opérateurs sont aussi nombreux à avoir intégré des protections similaires directement au niveau de leur réseau. Des gouvernements ont aussi pris des mesures contre ces pratiques. Autrement dit, même si vous n’êtes pas utilisateur chez Samsung, vous avez des alternatives à disposition pour limiter ces interruptions téléphoniques totalement indésirables. Espérons que les robocall ne soient plus qu’un vieux souvenir d’ici quelques années. Pour l’heure, il faudra espérer que ces solutions fassent correctement leur travail.