Le Samsung Galaxy Fold 2 pourrait opter pour un écran en verre

Samsung a depuis toujours, ou presque, utilisé des écrans en verre dans ses smartphones. Cela étant dit, le géant sud-coréen avait pris une approche différente avec son Galaxy Fold, optant pour un écran en plastique. Celui-ci devait être plus flexible durant les actions de pliage/dépliage. Malheureusement, avec le temps, cela laisse apparaître des plis du plus mauvais effet sur l’appareil. La marque aurait décidé de revoir sa copie pour la génération suivante.

Si l’on en croit un tweet de Ice Universe, le prochain modèle de Galaxy Fold, que l’on baptisera simplement Galaxy Fold 2, disposerait cette fois d’un écran en verre plutôt qu’en plastique. Ice Universe affirme aussi que, conséquence de ce changement de matériau, l’appareil serait plus plat et avec moins de plis que son prédécesseur. Des bons points, effectivement. Mais se pose toujours la question de la durabilité générale de ce smartphone. Avec un écran en verre, saura-t-il encaisser tous ces pliages/dépliages sans casser ?

Il ne fait aujourd’hui quasiment aucun doute que Samsung travaille sur un nouveau modèle de Galaxy Fold. Ice Universe avait d’ailleurs déjà partagé des images suggérant des modifications importantes dans le design. L’appareil adopterait désormais un format façon téléphone à clapet, très similaire au Motorola Razr. Le géant sud-coréen avait même dévoilé il y a quelques mois des images d’un concept de ce genre, ce ne serait donc pas surprenant. Cela étant dit, il pourrait tout aussi bien s’agir d’une autre variante du Galaxy Fold plutôt que d’un véritable successeur. Nul ne le sait. Il faudra attendre les premières communications officielles pour en avoir le cœur net. D’ici là, patience.

It can be confirmed that the Galaxy Fold2 leaked not long ago will use an ultra-thin glass cover for the first time in the world, replacing plastic materials. The screen looks flatter and has less wrinkles. In fact, this is the correct cover material for foldable phones. pic.twitter.com/BS73BCsA4N

— Ice universe (@UniverseIce) December 24, 2019