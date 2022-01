Le Samsung Galaxy Flip 3 s’est vendu comme des petits pains, mieux encore que les flagships ?

Samsung donne quelques chiffres impressionnants concernant ses Z Flip 3 et Z Fold 3, des modèles très populaires, parfois plus que les flagships de la marque.

Les derniers smartphones avec écran pliable de la marque Samsung sont une véritable réussite. Le géant sud-coréen a ainsi expédié quatre fois plus d’appareils de cette catégorie en 2021 qu’il n’en a expédié en 2020, selon ses propres chiffres. De plus, il n’aura fallu qu’un mois après la commercialisation des Galaxy Z Fold 3 et Galaxy Z Flip 3 pour dépasser le nombre de ventes totales cumulées des prédécesseurs l’année dernière.

Mieux encore, finalement, derrière ces chiffres de vente déjà impressionnants, Samsung explique avoir constaté une “augmentation massive” du nombre de clients qui sont venus d’une autre marque spécialement pour ses smartphones avec écran pliable. Plus précisément, davantage de clients sont passés chez Samsung pour son Flip 3 que pour ses flagships.

Des modèles très populaires, parfois plus que les flagships de la marque

Bien que Samsung n’ait pas communiqué les chiffres précis, la marque explique avoir constaté une augmentation de 150 % chez les clients qui sont passés d’une marque tierce à un Flip 3 par rapport au Galaxy Note 20. Et une augmentation de 140 % chez les clients qui sont passés d’une marque tierce à un Flip 3 par rapport au Galaxy S21. Le form factor du Flip est bien évidemment son principal intérêt, tout comme son écran frontal qui permet à l’utilisateur d’utiliser le téléphone sans devoir nécessairement l’ouvrir. Quant au Fold 3, les gens qui ont répondu au sondage Samsung explique l’avoir acquis pour son plus grand écran, ses capacités en multitâche et la prise en charge du S Pen.

Dans son communiqué, Samsung explique que la demande pour les smartphones avec écran pliable devrait être multipliée par 10 d’ici à 2023. D’où les investissements massifs du géant dans la recherche et le développement pour pouvoir rester devant les appareils de la concurrence, qui existent déjà et qui vont arriver. Parmi les concurrents en question, on pourrait citer le Huawei P50 Pocket, le premier modèle de la marque à se plier verticalement comme le Galaxy Z Flip.