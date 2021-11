Le Salvador va encore plus loin dans son adoption du bitcoin

Le Salvador veut aller plus loin encore avec le bitcoin et annonce un projet de "ville du bitcoin".

Si les crypto-monnaies sont de plus en plus populaires, si les géants de la tech se lancent sur ce marché, pour que l’engouement soit total, il faut encore que les gouvernements se positionnent favorablement concernant ces nouvelles monnaies. Et ce n’est pas chose gagnée. Le Salvador avait surpris tout le monde en adoptant le bitcoin comme monnaie légale. Aujourd’hui, le pays va plus loin encore.

Il y a quelques mois, le pays du Salvador, en Amérique centrale, est devenu le premier pays du monde à accepter le bitcoin comme devise légale. Le gouvernement a par ailleurs publié sa propre application de wallet numérique et offrait même 33 $ en bitcoin à chacun de ses citoyens. Aujourd’hui, le gouvernement a décidé de passer au niveau supérieur avec cette crypto-monnaie.

Dans une annonce du Président Nayib Bukele, l’on apprend que le gouvernement du Salvador va bâtir une “ville du bitcoin” dans la région de La Unión, au sud-est du pays, au pied du volcan Conchagua. Apparemment, le gouvernement souhaiterait tirer profit de l’énergie géothermique du volcan pour alimenter sa ferme de minage du bitcoin.

La ville sera aussi conçue pour représenter la forme d’un énorme coin et, toujours selon le Président Nayib Bukele, “les zones résidentielles, les zones commerciales, les services, musées, divertissements, bars, restaurants, aéroport, port, chemin de fer, tout sera totalement dévoué au bitcoin.” Voilà en tous les cas une idée vraiment dingue. Difficile d’imaginer à quoi pourrait ressembler cette “ville du bitcoin” et nul ne sait quand le projet sera achevé.

Et s’il est intéressant de voir un pays se lancer totalement dans une crypto-monnaie comme le bitcoin, les critiques sont très nombreuses. Notamment, évidemment, à cause de la volatilité du bitcoin, c’est un coin dont la valeur fluctue énormément, et certains ont, très logiquement, peur que cela amène une instabilité et une inflation supplémentaires dans un pays déjà en peine.