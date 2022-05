Le Salvador achète encore 500 Bitcoins au tarif le plus bas jamais déboursé par le pays.

Le premier pays à avoir adopté le Bitcoin comme monnaie légale profite aujourd’hui de la faible valeur de la monnaie pour augmenter son portefeuille. Le Salvador vient en effet de passer une grosse commande. Le président Nayib Bukele a informé sa population via un tweet que le pays avait acheté 500 Bitcoins à un prix moyen de 30 774 $, le prix le plus bas auquel le pays n’ait jamais acheté cette monnaie. Cet achat devient aussi la plus grosse transaction du pays en une seule fois pour du Bitcoin. Désormais, le Salvador dispose de 2 301 Bitcoins, pour une valeur d’environ 70 millions d’euros.

Le Salvador n’a cessé d’acheter du Bitcoin depuis que sa valeur a commencé à baisser à l’automne 2021. Il s’agit là du dixième achat de crypto depuis que le BTC est devenue monnaie légale en septembre dernier. La dernière acquisition en date remonte à janvier, avec 410 BTC à un prix moyen de 36 585 $. Deux autres petits achats avaient été effectués en décembre, pour environ 49 000 $ chacun. En novembre, 100 BTC avaient été achetés pour plus de 54 000 $. En octobre, ce furent 420 BTC à 58 800 $ de moyenne. Et en septembre dernier, quatre achats distincts, à des tarifs compris entre 43 000 et 47 000 $.

Le Salvador a reconnu le Bitcoin comme monnaie légale en septembre dernier, une initiative qui a été largement saluée par les amateurs de cryptos du monde entier, mais relativement mal accueillie par les habitants du pays lui-même. Le Fonds Monétaire International (FMI) a même demandé au pays d’annuler cette légalisation, citant la stabilité financière et la protection des utilisateurs comme principaux risques. Cependant, quelques jours plus tard, le ministre des Finances, Alejandro Zelaya, exprimait son mécontentement face à la requête du FMI et laissait clairement entendre que le pays ne plierait pas.

Aujourd’hui, la situation du Salvador est plutôt instable. Son projet de Bitcoin City ne cesse d’être reporté, pour diverses raisons, mais plusieurs rapports indiquent que les investisseurs ne seraient pas nombreux. De plus, le rendement de 24 % sur sa dette conventionnelle suggère un risque relativement élevé de défaut.