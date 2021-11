Le Royaume-Uni rend obligatoire les bornes de charge pour véhicule électrique dans les maisons neuves dès 2022

Le Royaume-Uni rend obligatoire les bornes de recharge dans les bâtiments neufs dès 2022. Ceci pour faire accélérer l'adoption des véhicules électriques.

Les bornes de recharge pour véhicule électrique seront désormais obligatoires dans toutes les maisons et bâtiments professionnels neufs du Royaume-Uni à partir de 2022. Le gouvernement britannique vient d’annoncer cette nouvelle mesure, mesure qui vise évidemment à améliorer l’adoption des véhicules électriques dans le pays en ajoutant jusqu’à 145 000 nouveaux points de charge par an.

“Cela signifie que les gens peuvent acheter de nouveaux biens immobiliers déjà prêts pour un futur avec des véhicules électriques, tout en s’assurant que les bornes de recharge sont déjà disponibles dans les magasins et bâtiments bureaux neufs dans tout le Royaume-Uni – rendant l’opération aussi facile qu’un plein de carburant pour une voiture thermique aujourd’hui”, explique le communiqué de presse.

Le gouvernement britannique avait déjà supporté l’installation de plus de 250 000 points de recharge. Cette nouvelle loi permettra d’augmenter ce nombre de plus de 50 % durant la première année uniquement. Les bâtiments comme les supermarchés et autres bureaux sont concernés par cette nouvelle loi, tout comme les rénovations de grande ampleur qui concernent des adresses disposant de plus de 10 places de parking. Cependant, les détails de cette loi, comme les spécifications et les puissances de sortie de ces installations n’ont pas encore été explicités.

Le Parti travailliste de l’opposition précisait que Londres et le sud-est du pays avait davantage de points de charge “que le reste de l’Angleterre et du Pays de Galles réunis” et cette nouvelle loi n’aide aucunement à améliorer cette situation. Et d’ajouter qu’il n’était par ailleurs aucunement question de rendre l’acquisition d’un véhicule électrique plus abordable pour les familles à faible ou moyen revenu.

Le gouvernement britannique voudrait bannir complètement la vente de véhicules thermiques d’ici à 2030 – soit 10 ans plus tôt que prévu initialement -. Le gouvernement avait aussi précédemment déclaré qu’il était prêt à dépenser près de 600 millions d’euros dans les infrastructures de recharge pour véhicule électrique du pays.