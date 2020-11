Le Royaume-Uni pourrait bannir les véhicules thermiques en 2030

Les véhicules thermiques vivent leurs dernières années, la place est aux véhicules électriques, quelle que soit leur technologie. Il convient maintenant d'opérer effectivement la transition. Et certains gouvernements sont plus pressés que d'autres.

Il est aujourd’hui entendu que les véhicules électriques seront le prochain standard de l’industrie automobile dans les années à venir. Ceci notamment de par le besoin de plus en plus urgent de réduire l’utilisation des énergies fossiles. Les véhicules qui n’en dépendent pas seront de plus en plus nombreux dans le futur. Et certains pays veulent en être très rapidement. Le Royaume-Uni, par exemple, voudrait encore accélérer leur adoption.

Le Royaume-Uni pourrait accélérer le bannissement des ventes de véhicules thermiques

En effet, selon un rapport de la BBC, le premier ministre britannique Boris Johnson souhaiterait que le pays décide d’une date proche pour bannir définitivement la vente de véhicules thermiques. Le Royaume-Uni avait initialement prévu de mettre en place ce bannissement pour 2040 mais le rapport affirme que le premier ministre pourrait annoncer un nouveau calendrier qui raccourcirait ce planning de 10 ans. Cela signifie que les véhicules thermiques pourraient être persona non grata d’ici 2030.

Celui-ci pourrait arriver dès 2030 et non 2040

Cela ne signifie pas pour autant que les véhicules thermiques ne seront plus du tout utilisés à partir de cette date mais simplement que celles et ceux qui achèteraient une voiture à partir de 2030 n’auraient alors d’autres choix que les véhicules électriques. Difficile pour l’heure de savoir si ce changement concernerait aussi les ventes de véhicules thermiques d’occasion. Cela étant dit, les propriétaires actuels de voitures thermiques auront sans nul doute l’autorisation de continuer de rouler avec et pourront bien évidemment toujours faire le plein. Il est inenvisageable de s’en séparer ainsi du jour au lendemain.

Dans le même temps, les véhicules électriques sont de plus en plus populaires. Les constructeurs multiplient les offres pour passer à l’électrique, certains ayant même déjà envisagé de passer à une production totale de véhicules électrifiés dans un futur plus ou moins proche.