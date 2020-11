Le Royaume-Uni crée une nouvelle agence pour réguler les géants de la Tech

Les géants de la tech occupent aujourd'hui une énorme place dans notre monde. Certains s'en inquiètent et aimeraient pouvoir les réguler. C'est le cas du gouvernement britannique.

Le Royaume-Uni vient de décider la création d’une nouvelle agence chargée de réguler les géants de la tech que sont les Google et autre Facebook. À compter d’avril 2021, la Digital Markets Unit (DMU), qui sera rattachée à la Competition and Markets Authority (CMA), tâchera de faire appliquer un ensemble de directives visant à définir de nouvelles limites aux plus grosses plates-formes de la tech tout en offrant davantage de possibilités aux concurrents plus petits.

Le Royaume-Uni crée une nouvelle agence

Bien que ces directives n’aient pas encore été officiellement présentées, elles seront pensées pour donner aux consommateurs davantage de contrôle sur leurs données et pour limiter au maximum les restrictions qui rendent difficile l’utilisation de plates-formes concurrentes. Ce nouveau code pourrait aussi donner aux gens la possibilité de décider s’ils souhaitent ou non se voir proposer de la publicité personnalisée. Pour faire appliquer ces règles, la DMU aura le pouvoir de bloquer et d’annuler des décisions prises par ces grandes entreprises de la tech. Et si ces dernières ne s’y plient pas, elle pourra infliger des amendes.

pour tenter de réguler les géants de la tech

“Les plates-formes en ligne ont d’énormes avantages pour les entreprises et la société”, déclarait le gouvernement britannique. “Mais il y a un consensus de plus en plus fort au Royaume-Uni et à l’étranger pour dire que la concentration de tels pouvoirs dans un si petit nombre d’entreprises restreint la croissance dans le secteur de la tech, réduit l’innovation et pourrait même avoir un impact négatif sur les gens et les entreprises qui se reposent sur eux.”

Le Royaume-Uni envisageait de créer un organisme de régulation supplémentaire pour garder un oeil sur les géants de la tech depuis 2019. Dans un récent rapport, la CMA concluait que “les lois existantes ne sont pas adaptées pour une régulation efficace.” Comme la RGPD et d’autres tentatives à l’échelle nationale pour faire respecter des limites aux grandes plates-formes numériques, cette nouvelle agence pourrait avoir un effet global sur les comportements des géants comme Google et Facebook.