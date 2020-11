Le Royaume enjoint les entreprises de la tech à lutter contre le gaspillage électronique

Le gaspillage est une préoccupation ô combien importante à l'heure actuelle, et plus particulièrement en ce qui concerne nos appareils électroniques. Aujourd'hui, le Royaume-Uni livre un véritable moratoire, enjoignant tous les acteurs à participer.

Un rapport accablant du Comité spécial de l’audit environnemental (EAC) – un comité restreint de la Chambre des communes du Parlement du Royaume-Uni – affirme que le pays fait bien pire que la plupart des autres pays en matière de gaspillage électronique. Les membres du comité suggèrent aussi que les grandes entreprises comme Amazon et Apple dissuadent de faire du recyclage ou des réparation à travers certaines de leurs pratiques.

Le gaspillage électronique, préoccupation majeure au Royaume-Uni

Selon un récent rapport des Nations Unies, le Royaume-Uni génère 23,9 kg de gaspillage électronique par personne et par an. Le deuxième niveau le plus élevé derrière la Norvège.

La plupart de ce gaspillage est incinéré ou simplement envoyé en décharge. 40% est envoyé à l’étranger, souvent illégalement. “Dans les pays qui réceptionnent notre gaspillage électronique, les produits sont souvent jetés, ce qui entraîne des fuites de produits chimiques toxiques dans l’environnement et blessent des habitants”, écrit l’EAC.

Le rapport précise aussi que des plates-formes de vente comme Amazon ou eBay ne sont pas toujours considérées comme des revendeurs ou des fabricants. Nombre de produits sont vendus par des vendeurs tiers – environ 50% des biens chez Amazon, par exemple -. De fait, ces plates-formes n’ont pas obligation de contribuer à la collecte et au recyclage de ces produits électroniques. Le comité les enjoint de “collecter les produits et payer pour leur recyclage, ceci pour mettre tous les revendeurs et fabricants qui ne vendent pas sur leur plate-forme sur un même niveau.”

Les entreprises de la tech devraient être davantage sollicitées, selon un rapport de l’EAC

L’EAC fustige aussi le concept d’obsolescence programmée ou, pour le dire autrement, cette volonté de réduire intentionnellement la durée de vie des appareils. Bien que cette pratique encourage les clients à acheter plus souvent de nouveaux produits, cela a un impact très négatif sur la durabilité.

Les membres du comité critiquent aussi les entreprises qui rendre très difficiles les réparations de leurs produits, les composants étant souvent soudés ou collés ensemble. Le rapport précise aussi que les frais de réparation d’Apple, en particulier, “peuvent être si élevés qu’il est plus avantageux de remplacer l’appareil complet.”

Parmi les recommandations faites dans ce rapport, on citera notamment des protections légales pour un droit à la réparation et une baisse de la TVA sur les services de réparation. Le comité appelle aussi à obliger tous les fabricants à récupérer leurs produits et prendre en charge les frais de recyclage. “Les entreprises de la tech devraient désormais prendre les rênes pour créer des business models durables et respectueux de l’environnement, sans se reposer uniquement sur la surexploitation de la nature et de ses ressources.”

Apple a déjà répondu suite à la publication de ce rapport. Selon la firme de Cupertino, ses conclusions ne reflètent pas ses efforts de “préserver les ressources et protéger la planète que nous partageons tous. Il y a davantage d’options pour les clients pour échanger leur appareil, recycler et obtenir des réparations de qualité que jamais auparavant et les derniers modèles d’Apple Watch, iPad et iPhone utilisent tous des matériaux recyclés dans les composants les plus importants.”.

Amazon s’est aussi fendu d’un communiqué : “Amazon est engagé à minimiser le gaspillage et aide les clients à réutiliser, réparer et recycler leurs produits. Nous offrons diverses possibilités à tout le monde via le site Amazon Second Chance. […] Nous avons déjà pris en charge le recyclage de plus de 10 000 tonnes de gaspillage électronique au Royaume-Uni sur ces dix dernières années.”