Le rover Perseverance de la NASA permet de découvrir que le son voyage plus lentement sur Mars

Sur Mars, le son se comporte très différemment de sur Terre. Une découverte que l'on doit au rover Perseverance de la NASA.

Depuis son atterrissage sur Mars il y a plus d’un an, le rover Perseverance de la NASA a utilisé ses microphones pour capturer les sons de la planète rouge, y compris ses vents violents et le petit bourdonnement de l’hélicoptère Ingenuity qui évolue dans l’atmosphère. Aujourd’hui, ces enregistrements ont permis à des scientifiques de découvrir que le son voyage différemment sur Mars qu’il ne le fait sur Terre.

Dans une étude publiée ce vendredi dans le journal Nature, les chercheurs expliquent avoir déterminé que la mince atmosphère en dioxyde de carbone de la planète rouge a pour conséquence de faire voyager le son plus lentement sur Mars. Sur Terre, le son évolue normalement à la vitesse de 340,29 m/s, soit environ 1 224 km/h. Sur Mars, les scientifiques ont pu constater que, à basse altitude, cette vitesse n’est “que” de 864 km/h. À plus haute altitude, cependant, elle grimpe à 899 km/h.

Ainsi, si vous visitiez la planète rouge, vous entendriez les sons en haute altitude un peu avant ceux transmis à basse altitude. “Sur Terre, les sons d’un orchestre vous parviennent à la même vitesse, peu importe où vous êtes. Mais imaginez que vous soyez sur Mars, si vous êtes un peu éloigné de la scène, il y aura un délai important”, expliquait Sylvestre Maurice, auteur principal cette étude, à l’AFP.

Le son porte aussi moins loin sur cette planète à cause de son atmosphère fine. Sur Terre, le son se perd à environ 65 mètres tandis que sur Mars, il commence à faiblir à partir de 4 mètres seulement. Cela rendrait par exemple difficile d’avoir une conversation avec quelqu’un à seulement 5 mètres de vous. Si vous voulez savoir comment l’on entendrait des oiseaux ou les vagues d’un océan sur Mars, sachez que la NASA a compilé plusieurs enregistrements pour vous donner un aperçu de cette perception sonore du monde avec une atmosphère comme celle de Mars.