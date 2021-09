Le rover Mars Perseverance de la NASA a bien collecté son premier échantillon

Le rover Perseverance réussit enfin sa première collecte d'échantillon. Le début d'une longue mission de prélèvement sur la planète rouge.

Après avoir initialement échoué à collecter un échantillon de roche, la NASA vient de confirmer que le rover Perseverance y était parvenu à sa deuxième tentative. L’agence spatiale américaine a pu constater qu’un échantillon de la largeur d’un crayon d’une roche couleur rouille est bel et bien enfermé dans le tube de prélèvement du rover, prêt à être analysé et les données renvoyées sur Terre.

Le rover Perseverance réussit enfin sa première collecte d’échantillon

La NASA pensait avoir réussi cette mission le mois dernier mais une vérification avait malheureusement constaté que le tube de prélèvement était vide. Le pourquoi du comment reste un mystère, les scientifiques s’interrogeant encore quant à savoir comment la roche avait pu disparaître. La NASA a finalement conclu que cet échantillon était trop poudreux pour être collecté. “Le matériel réagi comme il aurait dû mais la roche n’a pas voulu coopérer cette fois”, expliquaient alors les ingénieurs du JPL.

Le début d’une longue mission de prélèvement sur la planète rouge

Cette fois, la NASA n’a pas voulu vendre la mèche trop tôt. Bien que des clichés pris le 1er septembre peu après l’opération montrait clairement la roche dans le tube, la NASA a voulu être “sûre de sûre” qu’elle avait mis en sécurité cet échantillon. Après une opération assez délicate, de nouvelles images ont été prises mais la position du soleil à ce moment rendait difficile la visualisation de la roche.

Ce samedi, par contre, le soleil a bien voulu coopérer et l’échantillon à l’intérieur était clairement visible. Les images correspondaient aux photos prises précédemment sur une section de l’échantillon, révélant une roche de couleur rouille, possiblement sédimentaire, qui pourrait montrer la présence de fer ainsi que d’olivine et d’autres minéraux qui auraient pu tomber avec l’eau, selon Steven Ruff, de l’Université d’État d’Arizona.

Maintenant, Perseverance doit analyser, sceller et stocker cet échantillon quelque part à la surface de Mars. Le rover répètera alors l’opération avec autant d’échantillons que possible, les abandonnant çà et là à la surface. La NASA et l’Agence Spatiale Européenne (ESA) enverront un atterrisseur et un rover pour collecter ces échantillons sur la même zone, près du Cratère Jezero pour récupérer tous les tubes et les placer sur une fusée pour les ramener sur Terre.

Le défi, à l’heure actuelle, est que ce rover et cette fusée n’ont pas encore été conçus, leur design n’est même pas encore finalisé. Ceci étant dit, les agences prévoient un lancement vers Mars avant 2026, pour une arrivée au plus tard en 2028. Il n’est pas prévu que les échantillons arrivent sur Terre avant 2031. Chaque nouvelle étape vers cet objectif ultime sera un défi en soi.