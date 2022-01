Le rover Mars Perseverance contraint de cesser les prélèvements de roches

La collection d’échantilllons de roches martiennes du rover Mars Perseverance vient de rencontrer un problème. La NASA rapporte que le robot a dû cesser de récupérer des échantillons après que des débris ont partiellement bloqué le carrousel (le composant qui stocke les morceaux récupérés et fait passer les tubes d’échantillon vers le traitement interne). Le rover a rencontré cette anomalie le 29 décembre dernier, mais l’équipe de la mission a décidé d’attendre jusqu’au 6 janvier pour envoyer une commande d’extraction de la foreuse, détacher le bras robotisé du carrousel et prendre des images pour vérifier ce qui s’est passé.

Les obstacles en question seraient de petits cailloux qui sont tombés du tube à la sortie de la foreuse, empêchant justement ces morceaux de se placer correctement sur le carrousel. Le stockage est absolument vital pour la NASA si elle veut pouvoir récupérer ces échantillons sur Terre.

Cela ne signifie en tous les cas pas la fin de la collecte d’échantillons. L’ingénieure en chef de l’échantillonnage à la NASA/JPL, Louise Jandura, expliquait que le carrousel avait été conçu pour fonctionner avec des débris. Et ce n’est pas la première fois que l’équipe doit les nettoyer. Louise Jandura précisait que les opérateurs prendraient désormais tout le temps nécessaire pour se débarrasser de ces cailloux tout en respectant les protocoles en place.

Ce n’est pas la première fois que le rover Perseverance a des soucis. Le robot avait échoué lors de sa première tentative de collecte d’échantillon et l’hélicoptère Ingenuity avait rencontré un souci durant son sixième vol. Et dans le même temps, tout ceci illustre parfaitement les défis de ce genre de mission – même une tâche qui semble aussi simple que la collecte et le stockage d’échantillon peut avoir bien des problèmes. Et avec une planète Mars aussi éloignée de notre planète bleue, les correctifs ne sont jamais faciles ni certains.

I recently captured my sixth rock core and have encountered a new challenge. Seems some pebble-sized debris is obstructing my robotic arm from handing off the tube for sealing/storage. More images and data to come. #SamplingMars takes perseverance.

