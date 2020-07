Le rover Curiosity fait route vers sa prochaine destination martienne

L'exploration de Mars se poursuit à bon train. Sur la planète rouge, la NASA dispose de son rover Curiosity, lequel devrait être bientôt rejoint par Perseverance et son hélicoptère personnel. Sur place, le rover démarre un nouveau voyage.

Dans quelques semaines, si tout se passe bien, le rover Perseverance et son petit compagnon hélicoptère décolleront vers la planète rouge. Cela ne signifie pas que le rover Curiosity prendra sa retraite, loin de là. D’ailleurs, celui-ci vient tout juste d’entamer son petit voyage d’été vers sa prochaine destination. Direction Aeolis Mons, aussi appelé le mont Sharp.

Curiosity entame son voyage d’été sur Mars

Puisque, ici sur Terre, les sulfates se forment d’ordinaire autour de l’eau lorsqu’elle s’évapore, les données collectées par le rover pourraient nous donner de précieuses informations concernant le climat martien et son évolution durant ces 3 derniers milliards d’années. Curiosity mène son enquête autour du mont Sharp dans un environnement très riche en argile depuis le début de l’année 2019, offrant aux scientifiques de précieuses informations qui pourraient permettre de déterminer si la présence passée d’eau pourrait avoir permis d’abriter la vie. Le rover va donc laisser derrière lui tout cet argile et pour atteindre son nouvel objectif, il devrait éviter les poches de sable pour ne pas s’enliser.

Direction les sulfates de Aeolis Mons

Et du fait du manque d’images de terrain dans certaines zones, Curiosity devra mettre à contribution ses capacités de conduite autonome pour déterminer les trajectoires les plus sûres. La NASA s’attend à ce que son rover arrive à destination à l’automne, mais l’opération pourrait prendre davantage de temps si l’équipe sur Terre décide de faire stopper l’engin pour effectuer des collectes d’échantillon. Avant la fin de son voyage, Curiosity sera positionné pour grimper la prochaine section du Mont Sharp. Et il poursuivra son exploration en quête du moindre signe de vie ancienne.