Le robot Smiley vous suivra partout pour vous tenter avec ses friandises

Les robots peuvent accomplir des missions aussi diverses que variées, souvent d'ailleurs en tant qu'aide à l'humain, trop limité dans bien des situations. Voici un exemple tout à fait différent.

Quand on pense aux robots, on pense surtout aujourd’hui à des aides pour l’Homme. Pour agir sur des terrains difficiles, pour surveiller, pour transporter, etc. Les robots peuvent pourtant accomplir bien davantage, y compris, pourquoi pas, jouer les vendeurs dans les magasins. Ou tout du moins les tentateurs. Voici l’exemple parfait avec le robot Smiley.

Le robot Smiley n’existe que pour vous tenter

Si vous faites les courses au supermarché, vous avez déjà très probablement rencontré toutes ces friandises placées juste à côté des caisses. Peut-être y succombez-vous d’ailleurs de temps à autre. Ces friandises sont précisément à cet endroit pour une bonne raison, il s’agit là de tenter les clients qui attendent de payer leurs courses. Le fameux achat impulsif. Certains parviennent très bien à résister, d’autres non.

Une création de la société Mars Wrigley

Pour les clients des magasins ShopRite, il sera plus difficile encore de résister à la tentation. En effet, Mars Wrigley a développé un robot baptisé Smiley en partenariat avec l’entreprise Savioke. Ce robot est chargé d’une multitude de friandises, bonbons et chocolats de la marque et arpente les allées du supermarché.

La machine est capable de détecter la présence proche de clients et intéressés. Dans ce cas, le robot s’arrêtera, laissant le champ libre aux clients de se servir. Cela signifie que si vous espériez pouvoir éviter cette tentation en mettant des œillères à votre arrivée en caisse, l’opération serait plus difficile désormais. De plus, outre le fait de proposer ses friandises, le robot Smiley en profitera pour récolter des données sur les clients dans le magasin, notamment sur leurs interactions et leurs déplacements.

À l’heure actuelle, le robot Smiley est en test au magasin ShopRight de Monroe, dans l’État de New York. Si le test est un succès, nul doute que d’autres petits Smiley verront le jour très rapidement.