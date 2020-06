Le robot chien Sony Aibo va pouvoir accueillir les invités à la porte

Les robots ont fait d'énormes progrès ces dernières années. Certains modèles sont même relativement abordables et peuvent se révéler très utiles dans une maison. C'est le cas du robot chien Aibo de Sony.

Quiconque possède un chien vous le dira, le plaisir de rentrer chez soi et d’être accueilli par un animal tellement heureux de vous retrouver est un vrai bonheur. Si vous n’avez pas de vrai chien mais un robot Sony Aibo et que vous aimeriez reproduire cette sensation, sachez que Sony vient d’ajouter cette fonctionnalité dans la dernière mise à jour en date.

Sony dote son robot chien d’une nouvelle fonctionnalité

Il faudra tout d’abord indiquer au robot où est la porte préciser pour que Aibo puisse s’y rendre. Après quoi, chaque fois que vous rentrerez chez vous, que vous ouvrirez la porte et que vous direz “je suis rentré”, le petit chien robot va venir vous retrouver. Mieux encore, avec le temps, il va apprendre à quelle heure vous rentrez le plus souvent et il devrait être en mesure de vous accueillir, vous attendant gentiment près de la porte dès que vous arriverez.

Aibo vous accueille comme il se doit quand vous rentrez chez vous

Pour l’heure, le robot chien Aibo fiat davantage office de jouet qu’autre chose. Il n’est pas franchement utile mais comme Sony l’a déjà plusieurs fois expliqué, le géant japonais réfléchissait à des moyens de le faire “grandir” avec le temps, via des mises à jour logicielles. Cette nouveauté en est un parfait exemple. Qui plus est, l’ajout de fonctionnalités de ce genre aidera certainement à renforcer le sentiment d’avoir un vrai chien. Et cela pourrait permettre de décider davantage de clients à débourser les 2 900$ demandés. Et qui sait ce que cette petite bête pourra apprendre d’autre à l’avenir ?