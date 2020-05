Le remaster de Diablo 2 serait finalement toujours d’actualité

La licence Diablo est une licence culte du jeu vidéo. Chaque opus a son charme, les fans vous le diront. Pendant un temps, ceux-ci se réjouissaient même du projet de remaster de Diablo 2. Celui-ci semblait avoir été oublié mais il n'en serait finalement rien...

En 2017, nous avions entendu des rumeurs suggérant que des remasters de Diablo 2 et Warcraft 3 pouvaient être en préparation. Pour Warcraft, l’information était avérée puisque les joueurs ont eu droit récemment à Warcraft 3 : Reforged. Et aujourd’hui, il semblerait qu’un remaster de Diablo 2 puisse lui aussi voir le jour. Et curieusement, ce remaster ne serait pas développé par Blizzard mais par la filiale d’Activision, Vicarious Visions.

Et si le remaster de Diablo 2 voyait effectivement le jour ?

C’est tout du moins ce qu’indique le site français Actu. Et si vous doutiez de la pertinence de cette nouvelle information, sachez que ce même site avait déjà prédit Diablo 4, World of Warcraft : Shadowlands et Overwatch 2. Il y a donc de grandes chances qu’il ait raison une fois encore. Cela étant dit, cette nouvelle semble venir contredit un rapport précédent. Nombre de fans adoreraient sans l’ombre d’un doute pouvoir profiter d’un remaster de Diablo 2 mais en 2019, cela semblait très improbable.

La rumeur commence à prendre corps en tous les cas

En effet, selon les créateurs de Diablo 2, à l’époque, les sauvegardes du code source et des divers éléments graphiques n’avaient pas été sauvegardés convenablement et une grande partie de ces éléments a malheureusement été perdue. De fait, remasteriser le jeu devrait être très difficile. Les créateurs suggéraient même que si Blizzard devait se lancer dans l’aventure, cela serait impossible dans la mesure où il faudrait tout refaire de zéro. Peut-être Blizzard a-t-il fini par retrouver une sauvegarder sur un quelconque serveur, peut-être le studio a-t-il effectivement décidé de tout reprendre de zéro. Toujours est-il que l’information est à prendre avec des pincettes mais qui sait, peut-être aura-t-on une bonne nouvelle très bientôt ? À suivre !