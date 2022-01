Le remake de The Last of Us pour PS5 pourrait arriver dans quelques mois

Le remake de The Last of Us pour PS5 sortirait au second semestre 2022. L'occasion parfaite pour (re)découvrir ce jeu culte.

Le jeu The Last of Us du studio Naughty Dog est sorti pour la première fois en 2013 sur la console Sony PS3, avant de trouver son chemin sur la PS4. Étant donné que nous sommes aujourd’hui pratiquement 10 ans après la sortie originale, les technologies du gaming ont énormément progressé. Certains pourraient arguer que cette version du jeu sur PS5 peut sembler quelque peu datée. Et le jeu est un tel chef-d’œuvre qu’il mérite à n’en point douter un remake en bonne et due forme sur la dernière-née des consoles PlayStation.

Le remake de The Last of Us pour PS5 sortirait au second semestre 2022

La bonne onuvelle, si vous avez aimé le jeu et que vous aimeriez le refaire sur PS5, c’est que, selon un tweet du tipster Tom Henderson, plusieurs sources l’auraient informé que le remake du jeu de Naughty Dog est quasiment terminé et que son lancement pourrait survenir dans le courant du second semestre 2022.

Et si tout cela vous semble familier, c’est parce que ce n’est pas la première fois que nous entendons parler de cela. En effet, en avril 2021, un rapport de Bloomberg affirmait qu’un remake du jeu pour PS5 était en développement. Le tweet de Tom Henderson vient donc nous renseigner un peu plus sur la fenêtre de sortie pour cette nouvelle version du jeu.

L’occasion parfaite pour (re)découvrir ce jeu culte

Car il faut bien garder à l’esprit qu’il s’agit là d’un remake du jeu et non d’un remaster. Cela signifie donc que l’on se retrouvera très certainement face à un nouveau jeu, avec des graphismes totalement nouveaux et peut-être même de nouvelles fonctionnalités, mais le cœur du jeu devrait rester inchangé dans la mesure où c’est ce qui a rendu le jeu si populaire en premier lieu.

Difficile, à ce stade, de savoir à quel point le jeu sera différent de l’original, mais pour les fans de la série ou celles et ceux qui n’ont jamais eu l’occasion d’y jouer, voilà une occasion plus que parfaite. Encore quelques mois à patienter.