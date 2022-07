Le remake de Star Wars: Knights of the Old Republic aurait été mis en pause indéfiniment

Le remake de Star Wars: Knights of the Old Republic en danger ? Le studio Aspyr aurait mis en pause indéfiniment le projet.

Il est possible que vous ne puissiez jamais jouer au remake PlayStation 5 de Star Wars: Knights of the Old Republic. Ou tout du moins pas avant très longtemps. Selon Bloomberg, son développement aurait été mis en pause indéfiniment. Sony avait annoncé l’année dernière que Aspyr Media, connue pour ses portages de jeux vidéo, travaillait au remake du classique de BioWare. Aspyr y travaillait alors depuis trois ans et faisait appel à certains vétérans de l’industrie ainsi qu’à plusieurs personnes qui avaient travaillé sur le jeu original. Tout cela semblait très prometteur, mais aujourd’hui, l’avenir du jeu est très incertain.

Le remake de Star Wars: Knights of the Old Republic en danger ?

Apparemment, Aspyr aurait finalisé une démo du jeu qu’elle aurait montrée à Lucasfilm et Sony le 30 juin dernier. Les développeurs étaient même très satisfaits de leur travail. Une semaine plus tard, cependant, l’entreprise licenciait son responsable du design, Brad Prince, et son directeur artistique, Jason Minor. Sur sa page LinkedIn, Jason Minor donne une date de fin de contrat à juin 2022 et son image de profil indique actuellement “#Opentowork”.

Aspyr aurait organisé une série de réunions en juillet concernant la situation pour informer les employés que la démo en question n’était pas ce qu’elle voulait qu’elle soit et que le projet était de facto mis en pause. Le studio aurait aussi dit à ses employés que l’entreprise cherchait actuellement de nouveaux contrats et opportunités de développement.

Le studio Aspyr aurait mis en pause indéfiniment le projet

Si les raisons des renvois de Brad Prince et Jason Minor et de la mise en pause du projet ne sont pas claires actuellement, l’une des sources de Bloomberg suggère que le studio a passé bien trop de temps et d’argent dans la création de cette démo. Si tel est le cas, continuer ainsi pour le reste du jeu ne serait pas viable. Bloomberg explique par ailleurs que le planning serait un autre point de discorde. Aspyr disait à ses partenaires que le jeu pourrait sortir à la fin de l’année 2022, mais 2025 serait une date plus réaliste.

Certains membres du personnel d’Aspyr croient désormais savoir que Saber Interactive, qui travaille aussi sur le projet, pourrait prendre la suite. Aspyr avait par ailleurs lancé Star Wars : Knights of the Old Republic II sur Nintendo Switch en juin. Le jeu comportait un bug qui empêcher les joueurs de le finir, mais un patch avait été publié en juillet.