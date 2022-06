Le remake de Resident Evil 4 de Capcom arrivera le 24 mars 2023

Capcom donne une date pour son remake de Resident Evil 4 et dévoile du contenu pour le PSVR2.

Le remake de Resident Evil 4 est évoqué par les rumeurs depuis longtemps maintenant et très attendu, évidemment, par les fans de la célèbre licence de Capcom. Le projet existe bel et bien et ce jeu verra le jour sur PS5, Xbox Series X/S et PC via Steam le 24 mars 2023. Le studio a dévoilé un trailer pour accompagner cette annonce durant le PlayStation State of Play qui a eu lieu tout récemment.

Cet opus sera donc un remake du jeu original sorti en 2005 qui mettait en avant Leon S. Kennedy et la fille du président, Ashley Graham. Et bien sûr, ses hordes de villageois infectés et meurtriers.

“Nous voulons que le jeu semble familier aux fans de la série tout en lui apportant quelque chose de frais”, expliquait un producteur de Capcom sur le PlayStation Blog. “Cela se fait aujourd’hui en réimaginant l’intrigue du jeu tout en conservant l’essence même de sa réalisation, en modernisant les graphismes et en mettant à jour les contrôles.”

Et dévoile du contenu pour le PSVR2

Capcom a par ailleurs profité de ce grand événement pour teaser un peu de contenu de ce Resident Evil 4 spécifiquement conçu pour le PlayStation VR 2, la nouvelle version du casque de réalité virtuelle pour la console de Sony.

En plus de ce remake très attendu, Capcom prépare une version PSVR2 de Resident Evil : Village, le dernier jeu en date dans la franchise. Le premier trailer propose des scènes des premières sections du jeu, se concentrant sur le personnage préféré de tout le monde, la grande vampire Alcina Dimitrescu.

L’édition PSVR2 de Resident Evil : Village disposera de la version PS5 complète du jeu. Capcom et Sony se s’étaient associés pour proposer Resident Evil 7 en réalité virtuelle en 2017 et cette formule semble bien fonctionner, tant pour eux que pour les joueurs.

Nous n’avons à ce jour aucune date de lancement pour le casque Sony PSVR2 ni aucune date pour ce DLC Resident Evil : Village que le studio a promis il y a maintenant un an. Patience !